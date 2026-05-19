Après une seule saison, cette recrue phare est déjà considérée comme le casse-tête numéro un du Feyenoord

Selon le journal Het Algemeen Dagblad, Sem Steijn pourrait vivre ses dernières semaines au Feyenoord. Le club rotterdamois envisagerait de le céder dès qu’une offre concrète se présenterait.

Recruté l’été dernier au FC Twente pour dix millions d’euros, le milieu de terrain de 24 ans a bien commencé son aventure à Rotterdam avant d’être freiné par des blessures.

Cette saison, il a disputé 28 matchs sous le maillot rouge et blanc, inscrit sept buts et délivré quatre passes décisives.

L’AD le qualifie désormais de « casse-tête et de sujet de discussion ». « Si un départ s’avère être le meilleur scénario pour les deux parties, le Feyenoord subira une perte sur ce joueur. Il est bien trop cher pour un simple rôle de remplaçant », analyse le média.

Par ailleurs, le reste des milieux de terrain devrait demeurer au club. Oussama Targhalline et Luciano Valente sont particulièrement perçus comme des éléments clés pour l’avenir.

L’AD évoque aussi le cas de Jakub Moder : souvent blessé depuis son arrivée au Kuip, le Polonais conserve toutefois la « grande confiance » de Van Persie.