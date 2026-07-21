Après une seule saison... Al Ahly se sépare d'une nouvelle recrue étrangère et cherche son remplaçant

Le club saoudien d'Al-Ahli a décidé de se séparer d'un nouveau joueur étranger, avant le début de la prochaine saison 2026-2027, après une seule saison de contrat avec lui.

Al-Ahli avait auparavant annoncé le départ de deux stars étrangères de ses rangs, à savoir le milieu de terrain ivoirien Franck Kessié et l'ailier algérien Riyad Mahrez, et ce après 3 années passées au sein du club.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a affirmé qu'Al-Ahli a décidé de se séparer d'un troisième joueur étranger, à savoir le milieu de terrain français Enzo Millot, le directeur sportif Roy Pedro cherchant une offre convenable pour le vendre ou le prêter.

Millot avait rejoint Al-Ahli lors de la dernière période des transferts estivaux, en provenance du club allemand de Stuttgart, et il avait entamé la saison de très belle manière, avant que son niveau ne baisse au cours de la dernière période.

Selon le même journal, Al-Ahli a d'ores et déjà entamé la recherche d'un nouveau joueur au milieu de terrain, afin de compenser le départ de Millot, dans le cas où une offre convenable arriverait au cours des prochains jours.

Al-Ahli avait déjà recruté deux joueurs pouvant évoluer au milieu de terrain, notamment sur le plan offensif, à savoir l'Arménien Edouard Spertsyan et le Portugais Francisco Trincão.

À noter que Millot a disputé 40 matchs avec Al-Ahli dans les différentes compétitions au cours de la dernière saison, durant lesquels il a réussi à inscrire 9 buts et à délivrer 7 passes décisives.