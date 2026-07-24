La Fédération italienne de football a arrêté son choix sur Andrea Pirlo comme nouveau sélectionneur de la Squadra Azzurra, après le refus de Carlo Ancelotti, lié par un contrat avec la sélection brésilienne jusqu'en 2030, et de Pep Guardiola, premier choix de la Fédération, d'assumer cette mission.

Selon ce qu'a rapporté le journal « La Repubblica », le refus de Guardiola a permis de régler le dossier rapidement, la Fédération italienne étant parvenue à un accord définitif avec Pirlo courant sur quatre ans, en vertu duquel il percevra environ 1,5 million d'euros par an, en plus d'un ensemble de primes et de bonus, pour rester en poste jusqu'au Mondial 2030.

Pirlo affiche un riche passé sous le maillot de la sélection : il a disputé 116 matches internationaux et inscrit 13 buts entre 2002 et 2015. Il a été l'un des piliers essentiels du sacre de l'Italie lors de son quatrième et dernier titre mondial en 2006 en Allemagne, après la victoire face à la France aux tirs au but, en plus d'atteindre la finale de l'Euro 2012 et de décrocher la troisième place à la Coupe des Confédérations 2013.

Cette décision intervient pour sortir le football italien de sa crise profonde : à l'exception du sacre à l'Euro 2021, l'Italie a connu des revers successifs qui se sont aggravés en mars dernier, après la défaite aux tirs au but face à la Bosnie-Herzégovine lors du barrage qualificatif pour la Coupe du monde, ce qui a entraîné l'absence des Azzurri au Mondial pour la troisième fois consécutive depuis 2014 et poussé l'entraîneur Gennaro Gattuso à présenter sa démission.

Pirlo, qui dirige actuellement le club émirati de « FC United », assume une lourde responsabilité pour ramener l'Italie, quadruple championne du monde, à sa place naturelle parmi les grands du jeu, elle qui n'est devancée à l'échelle mondiale que par le Brésil et ses cinq titres.

Cette nomination bénéficie du soutien absolu de la légende de la défense Paolo Maldini, nouveau directeur technique de la Fédération italienne, lié à Pirlo par une solide amitié depuis qu'ils ont évolué ensemble sous les couleurs de l'AC Milan pendant huit saisons (2001-2009), au cours desquelles ils ont remporté plusieurs titres, notamment la Ligue des Champions et le Championnat d'Italie. Maldini aspirait auparavant à s'attacher les services de Pirlo pour entraîner l'AC Milan, avant de quitter son poste de dirigeant au club en juin 2023.

Le duo se retrouve à nouveau pour une mission nationale ardue, d'autant plus au vu du parcours d'entraîneur limité de Pirlo : il a auparavant dirigé la Juventus et remporté avec elle la Coupe d'Italie et la Supercoupe nationale lors de la saison (2020-2021), avant de vivre des expériences avec le club turc du Fatih Karagümrük, la Sampdoria italienne, puis le club émirati de United, qu'il s'apprête à quitter pour prendre les rênes de la sélection nationale.