Fortuna Sittard souhaite sortir Shiloh 't Zand de l'impasse dans laquelle il se trouve au Feyenoord, selon le site de supporters FR12. Le milieu de terrain de 23 ans n'a pas disputé la moindre minute avec l'équipe première la saison dernière.

Né à Rotterdam, le milieu de terrain a toujours été considéré comme un grand talent au sein du centre de formation du Feyenoord, mais il n’a jamais réussi à s’imposer en équipe première.

Le club l’avait précédemment prêté au FC Dordrecht, où il s’était distingué, mais un nouveau prêt à l’Heracles Almelo s’est révélé moins concluant.

Il est donc rentré plus tôt que prévu au Feyenoord l’an dernier. L’été dernier, Dennis te Kloese n’a pas réussi à le céder, le condamnant à stagner avec l’équipe espoirs.

Il a passé l’intégralité de l’exercice au sein de l’équipe U21, manquant de nombreux matchs en raison de blessures.

Sous contrat avec le club de Rotterdam jusqu’en milieu d’année 2028, sa valeur est estimée à 300 000 euros par Transfermarkt.

Le Feyenoord est disposé à faciliter son départ vers le Fortuna Sittard, mais uniquement si le club limbourgeois l’acquiert définitivement.