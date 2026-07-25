Un joueur d'Al-Ahli a demandé à quitter les rangs du club lors de l'actuel mercato estival, après une saison décevante.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a indiqué que le club d'Al-Khaleej avait adressé une demande à Al-Ahli afin de s'attacher les services de son jeune joueur Yassine Al-Zubaidi, sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison prochaine.

Le journal a précisé que le joueur de 23 ans souhaitait quitter Al-Ahli afin d'obtenir davantage de temps de jeu lors des matchs de la saison prochaine.

Al-Zubaidi a été promu en équipe première en 2023, mais il n'a pas réussi à obtenir sa chance de jouer, ce qui l'a conduit à rejoindre Al-Akhdoud en prêt lors de la seconde moitié de la saison 2023-2024, ainsi que pour la saison 2024-2025.

Yassine Al-Zubaidi est revenu dans les rangs d'Al-Ahli la saison dernière, mais il n'a disputé que 4 matchs en tant que remplaçant, pour un total de seulement 27 minutes, ce qui a nourri son désir de partir.

Al-Zubaidi évolue principalement au poste d'ailier droit, mais il est également capable de jouer au poste d'ailier gauche, quoique de manière moins fréquente.

Il convient de rappeler qu'Al-Khaleej a été l'une des principales surprises de la saison dernière dans le football saoudien, puisqu'il a réussi à se qualifier pour la finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, avant de s'incliner face à Al-Hilal.