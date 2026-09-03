Le FC Barcelone a bouclé le marché des transferts estival, mardi dernier, avec l'arrivée de cinq joueurs. Le directeur sportif, Deco, sait parfaitement dans quel état se trouve désormais le « fair-play financier » après ces renforts, en tenant compte du vide laissé par les joueurs partants, qui occupaient eux aussi une part importante de la masse salariale, comme dans les cas de Lewandowski, Rashford et Ferran Torres.

Une fois ce chapitre refermé, la direction sportive se concentre à présent sur la protection des joueurs stratégiques, selon le journal espagnol « Marca ».

Le FC Barcelone n'a pas voulu entamer de négociations de prolongation tant que le marché des transferts était ouvert, tous les efforts étant alors concentrés sur la recherche de joueurs et sur l'organisation des départs attendus.

Le temps des prolongations commence maintenant, après la fermeture du marché, et le club souhaite sécuriser trois cibles principales : Marc Bernal, Hamza Abdelkarim et Xavi Espart.

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Avec Marc Bernal, les contacts ont déjà commencé. Deco a rencontré l'agent du joueur au mois d'août dernier, juste après la signature de Rodri par le club.

L'objectif de cette réunion était, d'une part, de préciser que l'arrivée du capitaine de la sélection espagnole n'entraverait pas la progression de Bernal, tant la confiance du Barça en lui est grande, et, d'autre part, de présenter une offre pour améliorer et prolonger son contrat.

Le club souhaite prolonger de deux années supplémentaires le contrat signé jusqu'en 2029. Il compte également en améliorer les conditions financières au vu des excellentes performances du joueur.

Le FC Barcelone ne veut pas de surprises avec Bernal, conscient que de nombreux clubs sont prêts à débourser des sommes considérables pour s'attacher ses services, en raison de sa qualité technique comme de son jeune âge.

« Une progression fulgurante »

Il y a une autre amélioration urgente, concernant Hamza Abdelkarim. La progression de l'attaquant égyptien a été fulgurante. À la fin de la saison dernière, le FC Barcelone a activé l'option d'achat contre 1,5 million d'euros, après que l'attaquant a intégré la liste de la sélection égyptienne pour la Coupe du monde.

Aux États-Unis, il a joué peu de minutes et a laissé une très bonne impression — selon « Marca » —, et lors de la préparation avec le FC Barcelone, il a été le meilleur buteur de l'équipe.

Il est évident que la clause libératoire actuelle, de 15 millions d'euros, est devenue obsolète au regard de cette progression continue. C'est pourquoi Deco s'emploiera à améliorer le contrat de l'attaquant et à porter le montant de la clause libératoire à 150 millions d'euros.

Le FC Barcelone souhaite lier davantage le joueur égyptien au club et voir le rôle qu'il jouera avec l'équipe cette saison. Il est en concurrence avec certains des meilleurs joueurs du monde, et la signature de Gabriel Jesus ne joue pas en sa faveur.

Le troisième élément dont le FC Barcelone veut prolonger le contrat est Xavi Espart. Le joueur de l'académie est devenu l'une des principales surprises de la période de préparation et des premiers matchs de championnat, après s'être installé au poste d'arrière gauche.

Le club catalan améliorera son contrat en reconnaissance du bon niveau qu'il affiche, sans oublier que son contrat actuel expire en 2028. La prolongation ne peut donc pas attendre trop longtemps.

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