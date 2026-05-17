Mohamed Salah fait à nouveau parler de lui en Angleterre. L’ailier égyptien a publié une photo où l’on voit qu’il dîne avec Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai et Milos Kerkez. Beaucoup y voient une nouvelle pique adressée à l’entraîneur Arne Slot.

Samedi soir, après la douloureuse défaite 4-2 contre Aston Villa, l’Égyptien s’était déjà adressé aux supporters sur les réseaux sociaux pour évoquer la crise sportive du club. Dans une prise de parole surprenante, il avait adressé des propos particulièrement blessants à l’entraîneur Arne Slot.

« J’ai vu ce club passer du scepticisme à la foi, puis finalement au palmarès », a écrit l’ailier droit de 33 ans. « Cela a demandé un travail acharné et j’ai toujours tout donné pour aider Liverpool à y parvenir. Rien ne me rend plus fier que cela. »

« Je veux revoir Liverpool comme cette équipe agressive et offensive que les adversaires redoutent, a déclaré l’ailier. Liverpool doit être une équipe qui gagne des trophées. C’est le football que je connais et c’est l’identité qui doit revenir et être préservée. »

Et d’adresser un message sans équivoque à Slot : « Il n’y a pas de place pour la négociation. Quiconque rejoint Liverpool doit s’y conformer. »

Il a enfin rappelé qu’une victoire de temps en temps ne suffit pas pour un club du calibre de Liverpool : « Gagner un match de temps en temps, ce n’est pas ce que Liverpool devrait incarner. Toutes les équipes gagnent des matchs, mais Liverpool doit systématiquement être en lice pour remporter des titres. »

Sur Instagram, de nombreux coéquipiers – actuels ou anciens – de Liverpool ont « liké » la publication de Salah. Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Ekitiké, Jones, Harvey Elliot, Wataru Endo, Roberto Firmino et Georginio Wijnaldum semblent ainsi soutenir les propos de l’attaquant égyptien.

Pour appuyer ce soutien, Salah a publié une photo où il pose avec Szoboszlai, Kerkez et Wirtz, comme pour signifier aux supporters : « Regardez, ils sont de mon côté. »







