La Coupe du monde des clubs de la Kings League 2026 a baissé le rideau à Milan, en Italie, après une semaine riche en émotions marquée par une présence arabe remarquée à travers les représentants de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, avant que le club brésilien G3X ne parvienne à décrocher le titre mondial pour la première fois pour le Brésil, devenant ainsi la première équipe hors d'Espagne à soulever le trophée de la compétition.

L'édition actuelle a constitué une étape charnière pour la région arabe, après que l'équipe DR7, emmenée par le créateur de contenu saoudien Mefreh Assiri « Darbaha », a signé l'une des victoires les plus marquantes de la compétition en s'imposant face au tenant du titre, Los Troncos FC, lors du match d'ouverture, tandis que l'équipe FWZ, dirigée par le créateur de contenu koweïtien Fawaz Al-Shammari, a réalisé une victoire historique en éliminant le club espagnol Porcinos FC, qui figurait parmi les principaux prétendants au titre. Des résultats qui ont confirmé la progression du niveau des équipes de la Kings League au Moyen-Orient et leur capacité à rivaliser avec l'élite des clubs de la compétition mondiale, avant que les deux équipes ne quittent la compétition dès les phases éliminatoires.

Le tournoi a réuni 16 équipes représentant les différents championnats de la Kings League à travers le monde, et s'est achevé devant des tribunes combles à la Kings League Arena, où G3X s'est imposé face au champion du championnat italien, Alpak FC, sur le score de 9-5 en finale.

Ce sacre est venu couronner une quête longtemps attendue pour le club brésilien, qui avait déjà atteint la finale de l'édition 2024, avant de revenir cette année pour offrir au Brésil son tout premier titre dans la compétition et mettre fin à l'hégémonie des clubs espagnols sur le trophée lors des deux éditions précédentes.

La compétition a bénéficié de la présence de plusieurs personnalités marquantes du monde du sport et des médias, au premier rang desquelles le fondateur de la Kings League Gerard Piqué, le président de la commission des compétitions Claudio Marchisio, le gardien de l'Inter Milan Josep Martinez, le journaliste italien Fabrizio Romano, ainsi que la star brésilienne Douglas Costa et l'homme d'affaires et personnalité médiatique Joe Bastianich.

Gerard Piqué a affirmé que la participation des représentants de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord avait été l'un des temps forts du tournoi, saluant le niveau affiché par les équipes DR7, emmenée par Mefreh Assiri « Darbaha », et FWZ, dirigée par Fawaz Al-Shammari, et ce qu'elles ont reflété comme progression rapide de la Kings League dans la région ainsi que leur capacité à rivaliser avec l'élite des équipes mondiales.

Il convient de noter que le tournoi a suscité un large engouement du public arabe, que ce soit par la présence à Milan ou à travers les plateformes numériques, et que la popularité grandissante de la Kings League au Moyen-Orient et en Afrique du Nord renforce les attentes autour du lancement de la première saison complète de la compétition dans la capitale saoudienne, Riyad, du 18 septembre au 30 octobre prochain, avec la participation de 10 équipes, dans un contexte de prévisions d'une forte affluence du public accompagnant la croissance rapide que connaît la compétition dans la région.

Les passionnés de la compétition dans la région attendent avec impatience le lancement de la première édition complète de la Kings League – Moyen-Orient et Afrique du Nord à Riyad, après la participation arabe remarquée offerte par Darbaha et Fawaz lors de la Coupe du monde des clubs.

La Kings League :

Fondée par la légende du football et entrepreneur Gerard Piqué, la Kings League est considérée comme l'un des modèles les plus marquants du sport et du divertissement modernes, en proposant un concept innovant du football en phase avec les aspirations de la nouvelle génération.

Le championnat allie compétition footballistique de haut niveau et divertissement numérique, à travers des matchs à sept joueurs et des règles innovantes inspirées de la culture du streaming en direct et des jeux vidéo, offrant ainsi une expérience sportive interactive qui répond aux centres d'intérêt du public moderne.

Les équipes du tournoi sont dirigées par une élite de créateurs de contenu, d'influenceurs et de stars du football, dans un modèle qui associe sport, divertissement numérique et création de contenu, avec un accent particulier sur le renforcement de l'interaction avec le public.

Depuis son lancement en Espagne en 2023, la Kings League s'est développée pour devenir un écosystème mondial regroupant des tournois au Brésil, en France, en Allemagne, en Italie, dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, au Mexique et en Espagne. Elle a également lancé la Queens League réservée aux femmes, en plus de l'organisation de deux tournois mondiaux par an : la Coupe du monde des clubs et la Coupe du monde des sélections.