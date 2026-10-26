Après une nuit douloureuse face au Real, Fermin et Gavi lancent le défi avec deux messages enflammés !

Le duo du Barça, Fermín López et Gavi, a tenu à adresser des messages de soutien et de confiance aux supporters du club, après la défaite face au Real Madrid dans le Clasico, affirmant leur attachement au club et leur conviction que l'équipe est capable de surmonter cette période difficile, alors que la compétition se poursuit et que la saison est encore longue.

Fermín López, le milieu de terrain du club catalan, a déclaré dans un message adressé aux supporters : « Aujourd'hui, plus que jamais, vive le Barça ! Ayez confiance en cette équipe, supporters du Barça. Le chemin est encore long, et tout rentrera dans l'ordre. »

De son côté, Gavi a exprimé une position similaire, affirmant son attachement au Barça et sa volonté de continuer à se battre sous le maillot de l'équipe, écrivant : « C'est un long voyage ! Je suis avec mon équipe jusqu'au bout, toujours ! »

Le message du milieu de terrain reflète sa détermination à se tenir aux côtés de ses coéquipiers à la suite de cette défaite, à un moment où l'équipe a besoin de retrouver confiance et concentration afin de poursuivre son parcours dans les différentes compétitions.

Alors que les répercussions de la défaite face au Real Madrid sont toujours présentes, il semble que le duo ait choisi d'adresser un message clair : l'attachement au club ne change pas lorsque les résultats déclinent, et la voie reste ouverte pour que le Barça se rachète et revienne en force dans la course.