Après une nuit à Madrid, une artiste espagnole lève le voile sur sa relation avec la star du FC Barcelone

L'artiste espagnole Ana Mena a formellement démenti toute relation amoureuse avec l'attaquant du FC Barcelone Ferran Torres, champion du monde 2026 avec la sélection espagnole, qualifiant ces rumeurs de « non-sens » et de « ridicules » après que le couple a été aperçu ensemble lors des célébrations du triomphe ibérique.

La chanteuse s'est montrée très virulente dès son arrivée dimanche à l'aéroport Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Dès les premiers instants, elle a réfuté tout ce qui avait été dit à son sujet ces derniers jours, et en particulier la relation présumée avec l'attaquant du FC Barcelone, déclarant aux journalistes présents : « C'est n'importe quoi, bon sang. C'est vraiment ridicule. »

Le maillot floqué du numéro 7 alimente la polémique

Les médias ont établi un lien entre Mena et Torres après qu’ils ont été vus ensemble lors de la fête organisée à Cibeles par la Fédération royale espagnole de football, puis à nouveau lors d’une soirée privée dans l’une des discothèques les plus célèbres de la capitale espagnole. Les rumeurs n’ont fait que s’amplifier lorsque Mena s’est présentée vêtue du maillot numéro 7, le numéro que porte Torres en équipe nationale espagnole.

Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle avait revêtu ce maillot lors de la fête de la Cibeles, la chanteuse a répondu sans détour : « Eh bien, c’est le maillot qu’on m’a donné, je ne sais pas », tentant ainsi de mettre fin aux spéculations.

Rien de spécial

L’actrice a reconnu avoir croisé l’attaquant du Barça lors de la célébration de l’équipe nationale, mais a insisté sur le fait que cela ne différenciait pas de ses échanges avec les autres joueurs. « Il y avait beaucoup de monde, et j’ai parlé à beaucoup d’entre eux », a-t-elle affirmé, précisant que sa brève interaction avec Torres n’était qu’un instant parmi d’autres au milieu des festivités.

Ancienne compagne de l’acteur Óscar Casas, Mena a manifesté son agacement face à ce qu’elle qualifie de « cirque médiatique ». « C’est vraiment ridicule », a-t-elle répété, déterminée à mettre un terme aux spéculations.

Rappelons que Torres a été l’une des figures majeures de la célébration de la Coupe du monde par l’Espagne. Il a inscrit le seul but de la finale contre l’Argentine, remportée 1-0 après prolongation, offrant ainsi à l’Espagne son deuxième titre mondial de l’histoire.