Après une longue période d’indisponibilité due à des blessures, le NEC a officialisé la signature de Perr Schuurs pour plusieurs années

Perr Schuurs est officiellement devenu joueur du NEC, a annoncé De Telegraaf vendredi après-midi. Le défenseur a réussi sa visite médicale et s'est engagé pour trois ans avec le club de Nimègue.

Le défenseur a passé la visite médicale au club mercredi. En raison de ses antécédents médicaux, le club a sollicité Fysiomed, où Schuurs effectuait la dernière phase de sa rééducation, ainsi que l’avis de l’AC Torino, son précédent employeur.

En février, le club piemontais avait annoncé la résiliation à l’amiable du contrat du Néerlandais. Après cette rupture, le défenseur, souvent contrarié par les blessures ces dernières années, a achevé sa rééducation aux Pays-Bas.

Il s’apprête à signer un contrat courant jusqu’en milieu d’année 2029. Le club néerlandais mise sur le retour à son meilleur niveau du défenseur, dont les performances en Italie, avant la rupture des ligaments croisés, avaient éveillé l’intérêt de l’Inter Milan.

Son dernier match remonte au 21 octobre 2023, lorsqu’il s’est déchiré les ligaments croisés contre l’Inter. Depuis, il a connu plusieurs rechutes, subi une nouvelle opération et n’est pas encore totalement rétabli.

Ce moment approche à grands pas et le club veut offrir une tribune à Schuurs. Sassuolo, Venise, Gênes et Turin s’étaient aussi montrés intéressés, mais ils passent désormais à côté.