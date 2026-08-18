Richard Masters, le directeur général de la Premier League, a reconnu que le verdict dans l'affaire des accusations financières visant Manchester City « a pris plus de temps que prévu », tout en réaffirmant son engagement total à préserver la confidentialité de la procédure suivie jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue.

L'affaire remonte à trois ans, lorsque la Premier League a accusé le club mancunien d'avoir enfreint les règles du fair-play financier sur neuf saisons, précisément sur la période allant de 2009 à 2018 ; une période durant laquelle l'équipe a été sacrée championne d'Angleterre à trois reprises. De son côté, la direction de Manchester City a continué de nier catégoriquement l'ensemble de ces accusations et de rejeter toute infraction.

Les accusations portées contre le club se résument à l'absence de communication d'informations financières précises à la Premier League au cours de ces neuf années, ainsi qu'au défaut de coopération avec les enquêtes menées sur ses affaires financières. Bien que les deux parties aient été soumises à des auditions qui se sont étalées sur 12 semaines devant une commission indépendante composée de trois membres, entre septembre et décembre 2024, aucune décision décisive n'a été rendue près de deux ans après ces audiences.

Interrogé sur les dernières évolutions de l'affaire lors de l'événement de lancement de la nouvelle saison de Premier League (2026-2027), Masters a déclaré dans des propos accordés à la chaîne « Sky News » : « Je n'ai rien à ajouter pour le moment ; nos règles sont parfaitement claires à ce sujet, et je me dois de préserver la confidentialité de tout jusqu'à ce que nous soyons prêts à rendre la décision et à l'annoncer en toute clarté. »

Le directeur général a ajouté en précisant : « Je ne peux fournir aucune mise à jour concernant le calendrier ou le déroulement de la procédure ; la seule voie qui s'offre à nous est de laisser le parcours juridique suivre son cours naturel. Je suis pleinement conscient de la frustration existante, car cela a effectivement pris plus de temps que prévu. »

Quant à savoir s'il ressentait de la colère face à la longueur des délibérations, Masters l'a nié en affirmant : « Bien sûr que non, j'ai déjà déclaré que la commission avait besoin de temps et d'un espace suffisant pour accomplir son travail. Au bout du compte, le rôle de la Premier League se limite à porter les accusations, dès lors que les preuves suffisantes sont réunies, devant une commission indépendante afin de lui permettre d'établir la vérité, et c'est là une chose qui ne devrait pas être contrainte par le temps nécessaire pour parvenir à cette vérité. »