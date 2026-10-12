La rencontre entre Al-Nassr et Navbahor d'Ouzbékistan a débuté lundi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions d'Asie Elite, après un retard d'environ une heure sur l'horaire prévu, en raison de développements sécuritaires survenus dans la capitale Riyad, avant que la Confédération asiatique de football ne décide d'autoriser la tenue du match après la stabilisation de la situation.

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Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a révélé que ce retard est intervenu au moment où le porte-parole des forces de la coalition annonçait l'interception et la destruction d'un missile balistique tiré en direction de Riyad, ce qui a nécessité de gérer la situation conformément aux procédures en vigueur, alors que les supporters et les joueurs se trouvaient déjà à l'intérieur du stade Al-Awwal Park en vue du coup d'envoi.

La Confédération asiatique autorise le coup d'envoi après le retard

Après avoir eu confirmation de la stabilisation de la situation sécuritaire, il a été décidé de disputer la rencontre avec près d'une heure de retard, une décision qui a permis aux deux équipes de livrer ce duel continental, d'une grande importance pour Al-Nassr, qui cherche à rattraper son faux pas lors de la première journée de la compétition.

En attendant le coup d'envoi, la sonorisation interne du stade Al-Awwal Park s'est attachée à rassurer les supporters présents, leur demandant de rester à leur place, de ne pas céder à la peur et de ne pas quitter l'enceinte, tout en affirmant que la situation était sûre, dans une tentative de préserver le calme dans les tribunes au milieu du climat d'attente qui a accompagné ce retard.

Le match a finalement retrouvé son cours normal après cette période d'attente, permettant à Al-Nassr et à Navbahor de disputer cette rencontre de la deuxième journée de la Ligue des champions d'Asie Elite, devant une forte affluence de supporters, après que les développements sécuritaires se sont imposés dans le décor avant le coup de sifflet initial.







