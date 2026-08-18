Après une frappe époustouflante, le Real Madrid passe à l'action pour recruter une ancienne cible du Barça

Le Real Madrid a entamé des démarches en vue de recruter l'un des plus grands talents montants de la Liga, après que celui-ci a attiré tous les regards grâce à un but spectaculaire lors de sa première apparition dans la compétition.

Le journal catalan « Sport » rapporte que Sergio Martínez, milieu de terrain du Racing Santander âgé de 19 ans, est revenu dans le viseur du Real Madrid, alors que le club madrilène et le Barça avaient déjà suivi la progression du joueur la saison dernière.

Martínez a réalisé des débuts remarqués avec l'équipe première du Racing, après avoir été titularisé face à Villarreal et avoir inscrit un superbe but d'une frappe de volée en dehors de la surface, offrant à son équipe un avantage de deux buts à zéro, avant que la rencontre ne se termine sur un match nul 2-2.

Cette apparition remarquable a replacé le nom du joueur au premier plan du marché des transferts, le Real Madrid surveillant sa situation de près, avec la possibilité de le recruter dans un premier temps pour renforcer les rangs de l'équipe du Castilla, plutôt que de l'intégrer directement à l'équipe première.

Martínez dispose de qualités physiques et techniques remarquables, puisqu'il mesure 1,85 mètre et possède une bonne capacité à construire le jeu, une présence physique et un sens de l'appel dans la surface depuis la deuxième ligne, en plus d'être international avec la sélection espagnole des moins de 19 ans.

Bien qu'il soit lié au Racing Santander par un contrat jusqu'en 2029, la valeur de la clause libératoire de son contrat ne s'élève qu'à 3 millions d'euros, ce qui pourrait rendre l'opération alléchante pour le Real Madrid si le club madrilène décidait de se manifester officiellement.

Le joueur avait attiré l'intérêt du Real Madrid et du Barça la saison dernière, le Barça ayant étudié la possibilité de l'engager sous forme de prêt avec option d'achat, avant que Martínez ne poursuive sa progression jusqu'à obtenir sa chance avec l'équipe première.