Après une altercation en Ligue des champions : Allegri met fin à la polémique concernant De Bruyne

Le Napoli ne traverse pas sa meilleure période cette saison, les projecteurs étant braqués avec insistance sur la nature des relations tendues entre l'entraîneur Massimiliano Allegri et la star belge Kevin De Bruyne.

Napoli s'est incliné à l'extérieur face à Villarreal sur le score de 3-1 mardi dernier en Ligue des champions, une deuxième défaite concédée par le club italien dans la compétition continentale.

Les difficultés de Napoli ne se sont pas arrêtées à cette défaite, puisque la rencontre a été le théâtre d'un désaccord tactique entre Allegri et De Bruyne. L'entraîneur avait demandé à la star belge de se replacer plus bas afin de faire monter McTominay devant pour lui donner davantage de liberté offensive, mais De Bruyne n'a pas respecté ces consignes, ce qui a provoqué une vive colère d'Allegri sur la ligne de touche.

Lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi, Allegri a été interrogé directement sur sa crise avec De Bruyne. Le technicien italien a mis fin à la polémique en niant tout mécontentement à l'égard du comportement du joueur, déclarant, selon les propos rapportés par le site « Calciomercato » : « Est-ce que je commence à être agacé par certaines attitudes de De Bruyne ? Non, absolument pas. Il y a simplement eu un malentendu sur le terrain à un moment précis du match, et cela s'est arrêté là. »

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Allegri a révélé quelques détails liés à la barrière de la langue entre eux, soulignant que cela avait été la cause d'une certaine confusion dans la communication : « Il y a eu d'autres malentendus et il y en aura encore, mais l'important est que nous nous comprenions immédiatement. Soit je parle anglais et lui italien, soit j'ai commencé à parler anglais et lui en italien, ce qui a créé un peu de confusion. Mais c'est un garçon intelligent et il a bien compris. »

À noter que Napoli occupe la huitième place du classement de la Serie A avec 10 points, à 6 points de l'Inter, leader, après six journées. Le club du sud de l'Italie se prépare à affronter Venise demain samedi dans le cadre de la septième journée.