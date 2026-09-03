Selon Sky Sports, le joueur de 21 ans passe déjà sa visite médicale en Écosse. Le temps presse pour les clubs, puisque le mercato y ferme jeudi à 18 heures, heure allemande.

Selon la chaîne payante, l’opération entre les Souabes et le club de Scottish Premiership prend la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. Des chiffres encore légèrement divergents circulent actuellement concernant les modalités financières exactes.

Alors que Bild évoque une option d’achat fixée à 18 millions d’euros, le kicker donne des détails plus précis : d’après le magazine spécialisé, les Écossais versent au VfB des frais de prêt d’environ 500 000 euros et se sont assuré une option d’achat estimée à environ 19 millions d’euros.

Ainsi s’achève, au tout dernier moment, un feuilleton de transfert qui durait depuis plusieurs jours. Bouanani était déjà prêt à partir mardi, puisqu’une arrivée en Bundesliga était envisagée.

Getty Images

Quels clubs de Bundesliga s’intéressaient encore au Badredine Bouanani de Stuttgart ?

Le SV Werder Brême a négocié intensément avec la direction du club stuttgartois au sujet d’un prêt de dernière minute afin de renforcer rapidement son effectif offensif. Les parties ne sont toutefois pas parvenues à un accord.

Outre le Werder, d’autres clubs ont également manifesté leur intérêt ces derniers jours pour le recrutement de l’ailier. Le FC Schalke 04 ainsi que le club français de première division Racing Strasbourg se sont eux aussi penchés sur le cas Bouanani.

Le joueur aux cinq sélections, qui était encore sous contrat à Stuttgart jusqu’en 2023, n’avait rejoint les bords du Neckar que l’été dernier. À l’époque, les Souabes avaient versé 15 millions d’euros à l’OGC Nice pour son transfert. Bouanani a disputé 28 matches officiels avec le VfB, pour deux buts et deux passes décisives. Il n’a toutefois joué que 1002 minutes et n’a été titularisé qu’à onze reprises par l’entraîneur Sebastian Hoeneß.