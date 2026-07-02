« Après un retour infructueux au FC Utrecht, Sébastien Haller relève un tout nouveau défi »

Sébastien Haller poursuit sa carrière au Sanfrecce Hiroshima, comme l'a annoncé jeudi le journaliste spécialisé dans les transferts Rudy Galetti sur X. L'attaquant de 32 ans est libre de tout contrat depuis son départ du FC Utrecht.

En janvier 2025, l’attaquant avait fait son retour sentimental à Utrecht. Son deuxième passage dans la cité de la cathédrale ne s’est toutefois pas avéré concluant.

Il n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire et a donc manqué la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire.

En 51 matchs officiels, il a inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives. Il quitte désormais Utrecht pour découvrir l’élite du football japonais.

Le vétéran s’apprête à signer un contrat d’un an avec une option pour une saison supplémentaire.

Il s’apprête ainsi à vivre sa première expérience hors d’Europe après avoir joué en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre et en Espagne.

Son salaire au Japon n’a pas été divulgué, mais son statut de joueur libre lui aurait permis de négocier une prime à la signature substantielle.