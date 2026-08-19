Comme le rapporte kicker, Atubolu considérerait désormais un transfert à l’Eintracht Francfort comme « l’alternative la plus stable » à son plan, qui a complètement tourné au fiasco, de signer chez un poids lourd européen, idéalement en Premier League.

Atubolu et son agence Epic Sports s’étaient lourdement trompés avant le mercato estival, refusant une prolongation de contrat au SC Fribourg au-delà de 2027 afin d’appuyer la volonté du gardien de rejoindre un grand club. Le Sport-Club a réagi rapidement en recrutant Mio Backhaus comme nouveau numéro un pour la somme record de 12 millions d’euros. Mais du côté d’Atubolu, tout s’est soudainement arrêté.

Un intérêt sérieux, ou même des offres concrètes en provenance d’Angleterre, par exemple d’Aston Villa, ne se sont pas matérialisés contrairement aux attentes du joueur et de son entourage. Plus globalement, le marché n’a guère bougé sur des pistes capables de réellement séduire Atubolu. kicker rapportait récemment que le joueur de 24 ans était « depuis longtemps mécontent » du travail de ses conseillers.

Atubolu aurait aussi été appâté par un possible intérêt du BVB

L’agence du très connu et fantasque Ali Barat aurait « aussi emballé Atubolu et entretenu sa motivation avec trois scénarios attrayants du type si-alors », selon les informations évoquées. Les conseillers auraient ainsi laissé entendre à Atubolu qu’il était notamment une cible de transfert brûlante pour le Borussia Dortmund, l’AC Milan et Aston Villa, au cas où le numéro un en place quitterait chacun de ces clubs. Mais cela n’a très clairement été le cas pour aucun d’entre eux.

Pour éviter le scénario catastrophe d’une saison en tribune à Fribourg, également dans l’optique d’une possible perspective en équipe d’Allemagne, Atubolu a été contraint de revoir ses plans. Francfort lui offrirait désormais une porte de sortie.

À une semaine et demie du début de la Bundesliga, les Hessens cherchent soudainement après la gifle 7-0 contre Brentford finalement bien un nouveau numéro un, après que ni Kaua Santos, sujet aux blessures et aux erreurs, ni Michael Zetterer, arrivé seulement l’été dernier en provenance du Werder Brême, n’ont convaincu le nouvel entraîneur Adi Hütter. Dimanche, kicker a ensuite révélé l’intérêt pour Atubolu.

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Le SC Fribourg réclamerait 15 millions pour Atubolu, Hradecky comme alternative ?

Reste à savoir si l’Eintracht peut vraiment se permettre de recruter celui qui pourrait bientôt devenir gardien de la sélection allemande. Malgré ce dilemme bien connu, le Sport-Club veut au moins 15 millions d’euros pour Atubolu. Mais la SGE n’a pas encore atteint cet été son excédent de transferts planifié, à hauteur de 50 millions d’euros.

Il n’y aurait pas encore eu de négociations concrètes entre Fribourg et l’Eintracht, selon kicker . C’est également le cas entre l’ancien club de Hütter, Monaco, et la SGE. Dernièrement, l’Eintracht a aussi été associée, en plus d’Atubolu, à un retour de Lukas Hradecky, très apprécié à Francfort. Mais la piste ne serait pas « chaude », toujours selon kicker .

Une chose est sûre, le directeur sportif Markus Krösche ne se focalisera pas uniquement sur Atubolu pour le poste de gardien, « afin de ne pas affaiblir sa position dans les négociations avec Fribourg ». Le recrutement ou le prêt d’un numéro deux d’un grand club étranger serait également envisageable.

Atubolu examinerait encore d’autres options pour changer de club

Comment la situation va-t-elle désormais évoluer à Francfort au poste de gardien, en attendant l’éventuelle arrivée d’un nouveau portier ? Lors du premier tour de la Coupe d’Allemagne ce week-end contre le SC St. Tönis, Kaua Santos sera encore dans les buts. Hütter l’a confirmé mercredi en conférence de presse. « Nous allons démarrer le match avec lui. Ensuite, nous verrons ce qui se passera à l’avenir », a déclaré l’Autrichien.

Et Atubolu ? Il entretient désormais sa condition physique à l’entraînement collectif de Fribourg, après avoir auparavant travaillé individuellement. Et même s’il pourrait bien s’imaginer rejoindre la SGE, il serait actuellement encore en train de réorganiser son entourage et de vérifier « à quel point l’intérêt, déjà ancien, d’autres clubs comme Naples, Marseille ou Bournemouth est solide ».

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