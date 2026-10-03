L'Arabie saoudite a réussi à se qualifier pour la finale de la Coupe du Golfe arabe dans sa vingt-septième édition, « Khaliji 27 », après un match sans but face à son homologue qatarie.

L'Arabie saoudite s'est imposée face au Qatar aux tirs au but, après un match nul vierge dans le temps réglementaire et la prolongation de la rencontre qui les a opposés ce samedi, au stade Al-Inma à Djeddah, en demi-finale de la compétition du Golfe.

Le nul vierge a dominé le temps réglementaire de la rencontre, où l'Arabie saoudite a eu la totale maîtrise et s'est montrée proche de marquer, sans toutefois y parvenir, les deux équipes se dirigeant alors vers les prolongations.

La situation n'a guère changé lors des prolongations, l'Arabie saoudite poursuivant ses offensives et réclamant deux penalties, sans que l'arbitre ne les accorde, la prolongation s'achevant elle aussi sur un nul vierge.

Lors de la séance de tirs au but, l'Arabie saoudite est parvenue à s'imposer sur le score de 3-2, après avoir vu Abdullah Al-Hamdan, Mohamed Kanno et Mokhtar Ali marquer, tandis que Hassan Tambakti et Firas Al-Buraikan ont manqué leur tentative.

En face, pour le Qatar, Edmilson et Al-Jarahi ont inscrit leur tir, tandis qu'Almoez Ali, Jassem Jaber et Khoukhi Boualem ont échoué.

À noter que l'Arabie saoudite affrontera le vainqueur du match entre Oman et les Émirats arabes unis, en finale de la Coupe Khaliji 27, mardi prochain, au stade Al-Inma à Djeddah.