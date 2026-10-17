M. De Burgos Bengoetxea a arbitré la rencontre entre le Barça et le Real Betis, qui s'est achevée sur une victoire des Catalans sur le score de 5-2, lors de la neuvième journée de Liga.

Le site "Archivo VAR", spécialisé dans les situations arbitrales litigieuses, a attribué à De Burgos Bengoetxea une note de 3 sur 10.

Archivo VAR a précisé que la prestation de Bengoetxea avait été en dessous du niveau requis, dans un match qui a connu un grand nombre de situations controversées.

Bengoetxea s'est retrouvé face à une rencontre qui commençait à lui échapper durant les dernières minutes de la première période. Il a été contraint de recourir une fois à l'assistance vidéo à l'arbitrage pour revoir une main survenue directement sous ses yeux, avant d'être confronté à trois autres situations marquantes, au milieu de nombreuses décisions entachées d'irrégularités et d'erreurs d'arbitrage.

La rencontre a compté jusqu'à quatre situations arbitrales litigieuses. D'abord, celle évoquée précédemment, lorsque Cucho a touché volontairement le ballon de la main au début de la phase de construction de l'attaque qui a abouti au but de Lo Celso.

Il s'agissait d'une main évidente qui exigeait de siffler une faute, sans qu'aucun changement n'intervienne dans la phase de construction de l'attaque.

Ensuite, l'arbitre a validé le troisième but du Barça, malgré une situation proche du jeu dangereux lors d'un duel entre Fermin Lopez et Marc Bartra.

Archivo VAR a poursuivi : "Il est vrai que la situation prête à confusion et qu'il est difficile de la trancher de manière catégorique, mais elle s'apparente davantage à un jeu dangereux. Par conséquent, l'erreur est ici imputable à l'arbitre sur le terrain, et non à l'assistance vidéo à l'arbitrage dans la même mesure."

En revanche, l'arbitre a pris la bonne décision en expulsant Bartra, le joueur du Real Betis, pour son agression sur Lamine Yamal, même si le mérite de cette décision doit être attribué à l'arbitre assistant.

L'arbitre a également eu raison de se contenter de brandir un carton jaune à l'encontre de Llorente, après son intervention violente sur Jesus, car ce tacle ne justifiait pas un carton rouge direct, étant donné que son talon est resté en appui sur la pelouse, et ce en application des directives de la FIFA.