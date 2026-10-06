Après un été mouvementé, Alvarez crée une nouvelle surprise en coulisses

Le dossier Julián Álvarez n'est pas clos au sein de l'Atlético Madrid malgré la fermeture du marché des transferts. Il s'est au contraire déplacé vers des coulisses plus obscures et plus déterminantes : celui des agents de joueurs. Selon le journal espagnol « AS », l'attaquant argentin est devenu un joueur libre pour ce qui concerne la gestion de sa carrière, après avoir commencé à envisager de se séparer de son agent Fernando Hidalgo, qui s'est occupé de ses affaires pendant près d'une décennie entière.

Depuis la fermeture du marché des transferts, l'entourage proche d'Álvarez s'est mobilisé pour chercher l'agence qui prendra en charge son avenir, tandis que son père, Gustavo Álvarez, a joué un rôle central dans le choix de son nouveau représentant. « AS » indique qu'une agence argentine liée à l'ancienne star Javier Pastore est actuellement en tête de la course, après que les négociations ont atteint un stade avancé, dans l'attente de la signature finale.

L'Atlético Madrid a vécu un été agité en raison de l'avenir d'Álvarez, après que le joueur est entré dans un vaste cercle de polémiques liées à des offres et des envies contradictoires. L'histoire s'est terminée par son maintien dans les rangs de l'équipe, bien que son nom ait été précédemment associé au Barça.

Au club, on estimait que le joueur lui-même n'était pas responsable de la crise. Miguel Ángel Gil Marín, directeur général de l'Atlético, a déclaré fin août qu'Álvarez avait fait l'objet de tentatives de manipulation, affirmant qu'il le connaissait depuis des années et l'appréciait sur les plans personnel et professionnel.

Le départ d'Hidalgo de la gestion des affaires d'Álvarez, ou la redéfinition de son rôle au sein de l'organisation du joueur, pourrait constituer une étape susceptible d'apaiser la relation entre le joueur et l'Atlético Madrid, surtout après un été marqué par de nombreuses tensions.

Álvarez est lié au club par un contrat jusqu'en 2030, mais il est en même temps appelé à regagner la confiance des supporters de l'Atlético après un début de saison qui n'a pas été idéal, en plus de retrouver son niveau sur le terrain, où Cristian Romero reste l'un de ses plus proches.

À l'heure actuelle, Julián Álvarez préfère s'éloigner du bruit et se concentrer avec la sélection argentine, qui se prépare à affronter le Bénin dans un match au caractère particulier, car lié aux adieux attendus de Lionel Messi, l'une de ses principales sources d'inspiration.

Álvarez devrait retourner à Madrid en fin de semaine, et il se retrouvera alors face à une décision dont les démarches ont déjà commencé en coulisses : déterminer l'agent qui prendra en charge la prochaine étape de sa carrière.



