Après un diagnostic choc : nouveau coup dur pour Jamal Musiala au Bayern Munich

Comme le rapporte kicker, Musiala manquera, après l’ouverture officielle de la saison avec la Franz-Beckenbauer-Supercup contre le BVB (2-1), également le début de la Bundesliga vendredi soir prochain. Contre le VfB Stuttgart, le joueur de 23 ans ne figurera donc pas dans le groupe. De son côté, Bild rapporte qu’un retour dès la 2e journée contre le FC Schalke 04 serait au moins envisageable.





Musiala s’était brièvement effondré lors de deux matches amicaux consécutifs contre le RB Leipzig et le 1. FC Heidenheim et avait ensuite révélé publiquement qu’il souffrait de ce qu’on appelle des absences.

« L’épilepsie-absence prend naissance dans ce qu’on appelle le thalamus, le diencéphale, qui contrôle la conscience. Lorsqu’il y a ici un dysfonctionnement, il arrive que la personne ne soit soudainement plus joignable », a expliqué à SPOX la neurologue Dr Regina Becker, du Neurozentrum München Schwabing, au sujet de la maladie de Musiala : « Le cerveau entre dans un état d’exception, les neurones se mettent à tirer de manière incontrôlée et la communication entre le thalamus et ce qu’on appelle le cortex cérébral, là où nous percevons consciemment les choses, est interrompue. Le patient ne perçoit plus son environnement, fixe le vide ou va même jusqu’à tomber, comme dans le cas de Musiala. Pour les personnes extérieures, le patient semble souvent figé. »

Le FC Bayern était au courant de la maladie de Jamal Musiala

Musiala souffrirait depuis un certain temps déjà de ce dysfonctionnement neuronal. Le directeur sportif Max Eberl l’a confirmé et a souligné que le club ainsi que les coéquipiers de Musiala avaient toujours été au courant. Les événements inquiétants survenus lors des matches amicaux seraient le résultat d’un changement dans sa médication. Afin que cette adaptation puisse désormais se faire sans autre incident, Musiala a été provisoirement écarté de l’entraînement collectif et de la compétition avant la Supercoupe contre le BVB.

« Il s’agit seulement de faire en sorte qu’il effectue cette adaptation sans pression, sans que nous ayons à faire quoi que ce soit de plus. C’est uniquement pour cela », a notamment déclaré l’entraîneur Vincent Kompany vendredi dernier. Il a en outre annoncé : « Nous savons comment nous devons gérer cela. Il s’entraînera individuellement cette semaine. »

Dans le même temps, Eberl s’est voulu rassurant lorsqu’on lui a demandé si Musiala allait désormais être absent plus longtemps. « Le risque est minimisé. Il n’existe aucun risque au monde qui puisse être exclu », a déclaré Erberl. Dans le même temps, il a souligné que Musiala était « sur la bonne voie » et que le club avait déjà beaucoup d’expérience dans l’accompagnement de cette problématique.

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Kompany évoque un « énorme progrès » de Jamal Musiala

Pour Musiala, ce nouveau revers de santé tombe au mauvais moment. La saison passée, le superstar était loin de son meilleur niveau lors de la Coupe du monde des clubs en raison des séquelles de sa grave blessure au péroné et à la cheville, et il n’avait pas non plus pu exprimer tout son potentiel sur le terrain lors de la Coupe du monde sous le maillot du DFB. Désormais, tout devait aller mieux avec le début de la nouvelle saison. Mais le joueur d’exception doit probablement encore prendre son mal en patience.

Kompany a tout de même laissé entendre qu’après son retour prochain, on pouvait s’attendre à retrouver un Musiala au sommet de sa forme, qui aurait retrouvé sa « magie ». « Je sais qu’il a fait un énorme progrès cet été. Regardez les minutes qu’il a jouées. Il a fait des choses qui n’étaient pas au même niveau que nos meilleurs joueurs, mais un cran au-dessus. Cela fait longtemps que nous n’avons plus vu Jamal comme ça depuis sa blessure contre Paris », s’est enthousiasmé le Belge.

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