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Huit victoires consécutives en compétition officielle, des rêves de titre et un Brésilien qui enthousiasme au point de rivaliser avec Erling Haaland. L’AFC Bournemouth de Marco Rose est peut-être l’équipe la plus en forme d’Europe. Pourtant, vu de l’extérieur, il y a quelques semaines encore, il n’aurait guère été surprenant que la position de l’entraîneur allemand soit rapidement fragilisée.

« Nous jouions bien au football, je n’ai jamais eu à me justifier au sein du club, tout le monde était convaincu par notre projet », a récemment expliqué Marco Rose au kicker. Malgré des résultats extrêmement décevants pour ses débuts en Premier League, il n’a jamais craint pour son poste. L’AFC Bournemouth n’avait pris que trois points lors de ses six premiers matches de championnat et occupait encore la 18e place, synonyme de relégation, à la mi-octobre.

À peine un mois plus tard, la situation a complètement changé : les hommes de Rose ont remporté leurs huit derniers matches officiels, pris trois points lors de quatre rencontres consécutives en Premier League et se retrouvent soudain septièmes, dans la zone du classement où ils souhaitent s’installer.

La patience des dirigeants du club, alors que la position de Rose aurait probablement été rapidement fragilisée dans bien d’autres clubs, porte donc ses fruits. Et à y regarder de plus près, leur attitude mérite des éloges et se comprend parfaitement.

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Marco Rose face à un lourd héritage à l’AFC Bournemouth

Il faut d’abord rappeler que Rose, qui a signé jusqu’en 2029 sur la côte sud de l’Angleterre au printemps, héritait d’une tâche extrêmement difficile. Son prédécesseur Andoni Iraola, parti au FC Liverpool durant l’été, avait installé Bournemouth dans l’élite anglaise au cours des trois années précédentes, avant même d’accomplir quelque chose d’historique. De retour en Premier League en 2022, les Cherries avaient terminé douzièmes sous Iraola, puis neuvièmes et enfin sixièmes la saison dernière. Le meilleur classement de l’histoire du club, qui lui a permis, cerise sur le gâteau, de disputer une compétition européenne pour la première fois.

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Alors que la réussite de l’ère Iraola était encore dans toutes les mémoires, la première expérience de Rose hors d’Allemagne ou d’Autriche a commencé de la pire des façons sur le plan des résultats. Mais un simple coup d’œil au calendrier permet déjà de comprendre pourquoi. Bournemouth a entamé sa saison à l’extérieur contre Manchester City, avant des rencontres compliquées face au FC Everton, à Newcastle United et contre le FC Brentford. Puis sont venus les matches face aux cadors que sont le FC Liverpool et le FC Chelsea.

Getty Images

Un programme de départ particulièrement relevé. D’autant plus pour une équipe qui avait avant tout besoin de temps pour assimiler les idées de jeu de son nouvel entraîneur. Et pour ne rien arranger, lors de plusieurs matches décevants sur le plan du résultat, la réussite n’était pas au rendez-vous ou l’équipe s’est compliqué la tâche par des erreurs individuelles évitables.

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« Nous aurions probablement dû prendre entre trois et six points de plus », a estimé Rose en revenant sur ce départ contrarié. « Ce qui était surtout agaçant, c’était la manière dont nous avons encaissé certains buts tardifs : des situations dignes d’un gag, des erreurs individuelles. » Contre City, par exemple, Bournemouth est passé tout près de l’exploit et menait 1-0 jusqu’à la 84e minute. Sur un corner, Marc Guehi s’est alors retrouvé si seul pour placer sa tête qu’il ne pouvait quasiment pas manquer l’égalisation. Et dans le temps additionnel, Josko Gvardiol a finalement inscrit le but de la victoire des Skyblues.

Bournemouth s’est souvent mis lui-même en difficulté en début de saison

Une semaine plus tard contre Everton, Bournemouth tenait presque sa première victoire lorsque Marcus Tavernier et Ryan Christie se sont gênés mutuellement dans une séquence digne d’un gag, au lieu de dégager simplement un corner. James Tarkowski a saisi l’occasion pour égaliser tardivement dans le temps additionnel. « La question des coups de pied arrêtés nous a, par exemple, déjà occupés », a déclaré Rose, précisant que les problèmes, notamment dans la défense de ces phases de jeu, avaient depuis été résolus avec succès. « Cela a été un processus qui nous a permis de devenir très solides dans les deux sens sur ces phases. »

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Après avoir laissé échapper une avance de 2-0 à Newcastle lors de la 3e journée et de nouveau concédé une égalisation tardive, Bournemouth a perdu les trois points contre Brentford lors de la 4e journée sur une grossière erreur du gardien Djordje Petrovic, exploitée sans pitié par l’international allemand Kevin Schade. Ont suivi une défaite 1-0 contre Liverpool, puis ce revers 5-1 sur le terrain du FC Chelsea début octobre, le seul épisode véritablement préoccupant.

La débâcle à Stamford Bridge a été « un sacré coup dur », a reconnu Rose. Après des prestations jusque-là correctes mais très peu de points récoltés, elle aurait pu faire prendre une tournure dangereuse à la saison. C’est pourtant l’inverse qui s’est produit.

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Après le match contre Chelsea, « nous avons ajouté les cinq derniers pour cent, c’était important », a expliqué Rose à propos du redressement. Depuis, Bournemouth a remporté ses huit matches, avec notamment trois victoires consécutives 3-0 : contre l’AC Milan en Ligue Europa, sur le terrain de Manchester United en Premier League et contre Aston Villa en Coupe de la Ligue.

« L’entraîneur a su façonner cette équipe, et nous savons maintenant ce qu’il attend vraiment de nous. Il veut de la mobilité en attaque, il veut que nous pressions haut », a récemment confié l’avant-centre Evanilson au Daily Mail. Le Brésilien est l’une des pièces maîtresses du football très intense prôné par Rose. À la pointe du pressing, il met les défenseurs adverses sous une telle pression qu’il leur subtilise lui-même le ballon ou les pousse à la faute.

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Evanilson, fer de lance du pressing de Marco Rose

Les deux buts inscrits lors de la récente victoire 2-1 sur le terrain d’Ipswich Town, avant la trêve internationale, en sont la meilleure illustration. Avant le but du 2-0, Evanilson a bien anticipé une passe en retrait et récupéré le ballon haut sur le terrain, lançant ainsi l’action qui s’est achevée peu après par un but contre son camp de Leif Davis sur une frappe de Ryan Christie. Sur l’ouverture du score, Evanilson avait mis la pression sur le gardien d’Ipswich, Christian Walton, aux abords des cinq mètres, lui avait pris le ballon et l’avait poussé au fond des filets.

Le joueur de 27 ans, qui a disputé deux matches avec le Brésil en 2024, est parfaitement adapté au pressing de Rose. Sous les ordres de l’entraîneur allemand, Bournemouth a déjà marqué huit buts à la suite d’erreurs provoquées chez l’adversaire cette saison en Premier League, soit deux fois plus que la deuxième équipe dans ce domaine. Sur six de ces huit buts, Evanilson a soit récupéré le ballon, soit conclu l’action.

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Buteur lors de chacun de ses cinq derniers matches de championnat, Evanilson compte déjà neuf contributions directes à des buts. Il partage actuellement la tête du classement des joueurs les plus décisifs de Premier League avec la superstar de City Erling Haaland. Son ouverture du score contre Ipswich a montré non seulement l’excellence de son travail à la pointe de l’attaque, mais aussi à quel point ses coéquipiers derrière lui appliquent actuellement les principes de Rose. Si Walton s’est retrouvé dans une telle difficulté, c’est parce que Marcus Tavernier, Tyler Adams et Justin Kluivert lui ont parfaitement fermé les autres solutions de passe.

D’autres chiffres montrent à quel point le football de Rose fonctionne désormais à Bournemouth : seul Brighton & Hove Albion, deuxième du classement, a récupéré davantage de ballons dans le dernier tiers du terrain jusqu’ici. Quant aux buts nés de ces récupérations hautes, les quatre inscrits par les Cherries constituent tout simplement le meilleur total de Premier League.

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Bournemouth affiche également une solidité défensive croissante. Lors de ses huit derniers matches officiels, l’équipe n’a encaissé que deux buts, après avoir même gardé sa cage inviolée six fois de suite. Comprendre « qu’il faut parfois trouver des solutions simples » a été l’un des enseignements du début de saison compliqué, explique Rose au sujet des faiblesses corrigées. « C’est quelque chose que nous avons pu adapter de manière générale pendant nos premières semaines en Premier League : les renvois aux six mètres, la construction du jeu, la façon dont le pressing s’exerce. Il faut peut-être parfois envoyer le ballon sans fioritures dans la moitié de terrain adverse et essayer de s’y installer. »

Marco Rose dispose d’un effectif bien fourni à Bournemouth

Rose souligne néanmoins que « la qualité du jeu est importante. Nous avons trouvé le bon équilibre. » Le profil de ses joueurs correspond précisément à ce mélange de qualité technique, de simplicité quand il le faut avec le ballon et d’intensité permanente sans lui : Evanilson, son compatriote brésilien Rayan, très prometteur, l’international néerlandais Justin Kluivert et Marcus Tavernier, figure emblématique du club. La ligne offensive, essentielle à ce pressing haut, allie avant tout finesse technique, dynamisme et énorme volume de course.

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Tavernier se distingue tout particulièrement. Le joueur de 27 ans a déjà marqué cinq fois en Premier League en 2026-2027. Redoutable lorsqu’il déclenche le pressing, il repique régulièrement depuis le côté gauche vers le centre de la surface pour s’y montrer dangereux devant le but. Un candidat pour le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel ? « Il faut poser la question à Thomas », a répondu Rose récemment, avant de faire son éloge : « Mais je pense que plusieurs joueurs ont marqué des points, et Marcus nous apporte énormément. Il joue désormais davantage dans le demi-espace et effectue de bonnes courses vers l’avant. Vous avez d’ailleurs évoqué notre présence dans la surface. »

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Autre atout pour Rose : il a hérité d’une équipe rodée et solide. Seul un pilier est parti, le patron de la défense Marcos Senesi, qui a rejoint Tottenham gratuitement à l’expiration de son contrat. Son départ a en outre été compensé par l’arrivée de l’international portugais Antonio Silva, recruté à Benfica pour 25 millions d’euros.

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Rose a ainsi pu s’appuyer sur une certaine stabilité de l’effectif, qui possède également de la profondeur. Alex Scott, le milieu de terrain le plus talentueux de l’équipe, a même manqué sur le terrain les dernières semaines pourtant réussies. Il revient désormais d’une blessure à la cuisse. Le jeune talent offensif Junior Kroupi n’a fait son retour qu’à la fin octobre après une blessure au pied et offre désormais des options supplémentaires en attaque, tout comme Amine Adli, ancien joueur de Leverkusen lui aussi blessé dans un premier temps.

Ce qu’il faut aussi retenir de la série de victoires de Bournemouth

Il faut toutefois reconnaître que, lors de ses quatre victoires consécutives en Premier League, Bournemouth a affronté des adversaires moins relevés que lors des six premières journées : l’AFC Sunderland et Manchester United, deux clubs en crise, ainsi que Leeds United et le promu Ipswich. À l’inverse, l’équipe a déjà laissé derrière elle plusieurs poids lourds, et ses deux rendez-vous après la trêve internationale, à domicile contre Nottingham puis à l’extérieur contre Fulham, semblent propices à la poursuite de cette impressionnante série.

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Entre ces deux rencontres l’attend un déplacement chez le Celta Vigo en Ligue Europa. Une compétition dans laquelle Rose a déjà écrit l’histoire avec son nouveau club : Bournemouth est seulement le deuxième club anglais à remporter ses quatre premiers matches européens, et le premier à y parvenir depuis le FC Liverpool, il y a plus de 60 ans (1964).

Une victoire 2-1 sur le terrain de la Real Sociedad, des succès 3-0 à domicile contre Sturm Graz et Milan, puis un récent 3-1 chez le Sparta Prague. Bournemouth est deuxième du classement de la phase de ligue et donc bien parti pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Le club rêve-t-il déjà du titre en Ligue Europa et, avec lui, d’un chemin probablement plus facile que par le championnat vers une première participation à la Ligue des champions la saison prochaine ? « Non, je n’y pense absolument pas », assure Rose, qui tient à rester modeste.

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L’objectif est de « se qualifier pour les huitièmes de finale sans passer par les barrages, parce que chaque match en moins nous aide cette saison », a déclaré l’entraîneur de 50 ans. Il ne serait bien sûr pas opposé à l’idée de faire encore mieux que ce qu’Iraola a bâti dans le sud de l’Angleterre. Après un début laborieux, Bournemouth est en tout cas sur la bonne voie.