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Huit victoires consécutives en compétition officielle, des rêves de titre et un Brésilien qui brille au point de rivaliser avec Erling Haaland. L’AFC Bournemouth de Marco Rose est peut-être l’équipe la plus en forme d’Europe. Pourtant, il y a quelques semaines encore, vu de l’extérieur, il n’aurait guère été surprenant que le poste de l’entraîneur allemand soit rapidement menacé.

« Nous avons bien joué au football, je n’ai jamais eu à me justifier auprès du club, tout le monde était convaincu par notre approche », a récemment expliqué Marco Rose au kicker, affirmant qu’il n’avait jamais craint pour son poste malgré des résultats extrêmement mauvais au début de sa première saison en Premier League. L’AFC Bournemouth n’avait pris que trois points lors de ses six premiers matches de championnat et occupait encore la 18e place, synonyme de relégation, à la mi-octobre.

Un mois seulement environ plus tard, la situation a complètement changé : les hommes de Rose ont remporté leurs huit derniers matches officiels, enchaîné quatre victoires en Premier League et se retrouvent soudain septièmes, dans la zone du classement où ils souhaitent s’installer.

Le sang-froid des dirigeants du club malgré ces premières semaines difficiles sous les ordres de Rose, dont le poste aurait probablement été rapidement menacé dans bien d’autres clubs, porte donc ses fruits. À y regarder de plus près, leur attitude, qui mérite d’être saluée, paraît aussi tout à fait logique.

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Le lourd héritage de Marco Rose à l’AFC Bournemouth

Il faut d’abord rappeler que Rose, qui a signé jusqu’en 2029 sur la côte sud de l’Angleterre au printemps, a hérité d’une tâche extrêmement difficile. Son prédécesseur Andoni Iraola, parti au FC Liverpool pendant l’été, avait installé Bournemouth parmi l’élite anglaise au cours des trois années précédentes, réussissant même, pour finir, un exploit historique. Revenus en Premier League en 2022, les Cherries ont terminé successivement douzièmes, neuvièmes puis sixièmes la saison dernière sous les ordres d’Iraola. Le meilleur classement de l’histoire du club, qui a, en prime, permis à Bournemouth de se qualifier pour la première fois pour une compétition européenne.

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Alors que la réussite de l’ère Iraola était encore dans toutes les mémoires, la première expérience de Rose hors d’Allemagne ou d’Autriche a donc commencé de la pire des manières sur le plan des résultats. Mais un simple coup d’œil au calendrier suffit à en trouver des explications. Bournemouth a débuté sa saison à l’extérieur contre Manchester City, avant d’affronter le FC Everton, Newcastle United et le FC Brentford. Puis sont venus les matches contre les grandes équipes du FC Liverpool et du FC Chelsea.

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Un programme de départ particulièrement ardu. D’autant plus pour une équipe qui avait surtout besoin de temps pour assimiler les principes de jeu de son nouvel entraîneur. Il était donc d’autant plus frustrant de manquer de réussite dans plusieurs rencontres aux résultats décevants, ou de se compliquer soi-même la tâche par des erreurs individuelles évitables.

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« Nous aurions probablement dû avoir trois à six points de plus », a estimé Rose en revenant sur ce début contrarié, avant de regretter : « Ce qui était surtout agaçant, c’était la manière dont nous avons encaissé certains buts tardifs : des situations burlesques, des erreurs individuelles. » Face à City, par exemple, Bournemouth est passé près de l’exploit et menait 1-0 jusqu’à la 84e minute. Sur un corner, Marc Guehi s’est alors retrouvé si libre de placer sa tête qu’il ne pouvait presque pas manquer l’égalisation. Puis, dans le temps additionnel, Josko Gvardiol a inscrit le but de la victoire pour les Skyblues.

En début de saison, Bournemouth s’est souvent compliqué la tâche

Une semaine plus tard contre Everton, Bournemouth tenait presque sa première victoire lorsque Marcus Tavernier et Ryan Christie se sont gênés mutuellement de manière burlesque au lieu de simplement dégager un corner. James Tarkowski, pour Everton, en a profité pour égaliser dans le temps additionnel. « La question des coups de pied arrêtés nous a, par exemple, déjà occupés », a déclaré Rose, précisant que les difficultés, notamment dans la défense de ces phases de jeu, avaient récemment été surmontées. « Cela a été un processus, et nous sommes désormais très solides dans les deux sens sur ces phases. »

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Si Bournemouth a laissé échapper une avance de 2-0 à Newcastle lors de la 3e journée, encaissant de nouveau l’égalisation en fin de match, c’est une grosse erreur du gardien Djordje Petrovic, exploitée sans pitié par l’international allemand Kevin Schade, qui lui a coûté les trois points contre Brentford lors de la 4e journée. Ont suivi une défaite 1-0 contre Liverpool, puis ce revers 5-1 sur le terrain du FC Chelsea début octobre, le seul véritable motif d’inquiétude.

La débâcle à Stamford Bridge a été « un sacré coup dur », a reconnu Rose. Après des prestations jusque-là correctes mais très peu de points récoltés, elle aurait pu faire basculer la saison dans une direction dangereuse. C’est pourtant l’inverse qui s’est produit.

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Après le match contre Chelsea, l’équipe a « ajouté les cinq derniers pour cent qui manquaient, et c’était important », a expliqué Rose à propos du redressement. Les huit matches disputés depuis ont tous été remportés, avec, comme temps fort, trois victoires 3-0 consécutives : contre l’AC Milan en Ligue Europa, sur le terrain de Manchester United en Premier League et contre Aston Villa en Coupe de la Ligue.

« L’entraîneur nous a bien façonnés en tant qu’équipe et, maintenant, nous savons vraiment ce qu’il attend de nous. Il veut de la mobilité en attaque, il veut que nous pressions haut », a récemment confié l’avant-centre Evanilson au Daily Mail. Le Brésilien est l’un des éléments essentiels du football très intense prôné par Rose. À la pointe du pressing, il met les défenseurs adverses sous une telle pression qu’il leur subtilise lui-même le ballon ou les pousse à la faute.

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Evanilson, fer de lance du pressing de Marco Rose

Les deux buts de la récente victoire 2-1 sur le terrain d’Ipswich Town, avant la trêve internationale, en ont fourni la meilleure illustration. Sur l’action du 2-0 provisoire, Evanilson a intelligemment anticipé une passe en retrait et récupéré le ballon haut sur le terrain, lançant ainsi le mouvement qui s’est conclu peu après par un but contre son camp de Leif Davis, sur une frappe de Ryan Christie. Sur l’ouverture du score, Evanilson avait, lui, mis le gardien d’Ipswich Christian Walton sous pression près de la ligne des cinq mètres, lui avait volé le ballon et l’avait poussé au fond des filets.

Le joueur de 27 ans, qui a disputé deux matches avec le Brésil en 2024, est parfaitement adapté au pressing de Rose. Sous les ordres de l’entraîneur allemand, Bournemouth a déjà inscrit huit buts à la suite d’erreurs provoquées chez ses adversaires cette saison en Premier League, soit deux fois plus que l’équipe qui le suit dans cette statistique. Sur six de ces huit buts, Evanilson a été soit celui qui a récupéré le ballon, soit le buteur.

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Il a marqué lors de chacun de ses cinq derniers matches de championnat et, avec déjà neuf contributions directes à un but, Evanilson est actuellement le joueur le plus décisif de Premier League, à égalité avec la superstar de City Erling Haaland. Son ouverture du score contre Ipswich n’a pas seulement témoigné de son remarquable travail en première ligne, mais aussi de la manière dont ses coéquipiers derrière lui appliquent actuellement les principes de Rose. Si Walton, le gardien d’Ipswich, s’est retrouvé aussi pressé, c’est parce que Marcus Tavernier, Tyler Adams et Justin Kluivert ont parfaitement fermé ses autres options de passe.

D’autres chiffres montrent à quel point le jeu voulu par Rose fonctionne désormais à Bournemouth : seul Brighton & Hove Albion, deuxième du classement, a récupéré davantage de ballons dans le tiers offensif. Quant aux buts inscrits après de telles récupérations hautes, les quatre des Cherries constituent tout simplement le meilleur total de Premier League.

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Bournemouth affiche aussi une solidité défensive croissante. Lors de ses huit derniers matches officiels, l’équipe n’a encaissé que deux buts et a même commencé par garder sa cage inviolée six fois de suite. « Il faut parfois aussi trouver des solutions simples » : selon Rose, c’est l’une des leçons tirées de ce début de saison compliqué pour corriger les points faibles. « De manière générale, nous avons pu nous adapter sur certains aspects pendant les premières semaines en Premier League : les dégagements aux six mètres, la construction du jeu, la façon dont le pressing s’exerce dans ces situations. Il faut peut-être, de temps en temps, envoyer le ballon sans fioritures dans la moitié de terrain adverse et essayer de s’y installer. »

Marco Rose dispose d’un effectif fourni à Bournemouth

Pour autant, « la qualité du jeu est importante. Nous avons réussi à trouver cet équilibre », a ajouté Rose. Les joueurs correspondent eux aussi à ce mélange de qualité technique, de simplicité quand il le faut avec le ballon et d’intensité constante sans lui : Evanilson, son très prometteur compatriote brésilien Rayan, l’international néerlandais Justin Kluivert et Marcus Tavernier, figure emblématique du club. La ligne offensive, essentielle au pressing haut, allie finesse technique, dynamisme et énorme capacité à multiplier les efforts.

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Tavernier se distingue particulièrement. Le joueur de 27 ans a déjà marqué cinq fois en Premier League en 2026/27, excelle dans le pressing et quitte régulièrement son côté gauche pour pénétrer dans l’axe de la surface et y devenir dangereux devant le but. Un candidat pour le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel ? « Il faut poser la question à Thomas », a répondu Rose récemment, avant de le féliciter : « Mais je pense que plusieurs joueurs se sont mis en valeur, et Marcus, en particulier, nous apporte beaucoup. Il joue maintenant davantage dans le demi-espace, effectue de bonnes courses vers l’avant, vous avez d’ailleurs évoqué la présence dans la surface. »

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Autre atout pour Rose : il a pris les commandes d’une équipe rodée et solide. Seul un pilier est parti, le patron de la défense Marcos Senesi, qui a rejoint Tottenham libre à la fin de son contrat. Il a en outre été remplacé à la hauteur de son apport par l’international portugais Antonio Silva, recruté à Benfica pour 25 millions d’euros.

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Rose a ainsi pu s’appuyer sur une certaine stabilité de l’effectif, qui possède aussi une belle profondeur. Alex Scott, le milieu de terrain le plus talentueux de l’équipe, n’a même pas participé sur le terrain aux excellentes dernières semaines et revient désormais d’une blessure à la cuisse. Le joyau offensif Junior Kroupi n’a fait son retour que fin octobre après une blessure au pied et offre désormais des options supplémentaires en attaque. Il en va de même pour l’ancien joueur de Leverkusen Amine Adli, également blessé dans un premier temps.

Ce qu’il faut aussi savoir sur la série de victoires de Bournemouth

Il faut toutefois reconnaître que, lors de ses quatre dernières victoires consécutives en Premier League, Bournemouth a affronté des adversaires moins forts que pendant les six premières journées : l’AFC Sunderland et Manchester United, tous deux en crise, ainsi que Leeds United et le promu Ipswich. D’un autre côté, l’équipe a déjà joué contre plusieurs poids lourds, et ses deux rendez-vous après la trêve internationale, contre Nottingham à domicile et Fulham à l’extérieur, semblent propices à une prolongation de cette impressionnante série.

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Entre-temps, un déplacement sur le terrain du Celta Vigo l’attend en Ligue Europa. Une compétition dans laquelle Rose a déjà écrit l’histoire avec son nouveau club : Bournemouth n’est que le deuxième club anglais, et le premier depuis le FC Liverpool il y a plus de 60 ans, en 1964, à remporter les quatre premiers matches européens de son histoire.

Une victoire 2-1 sur le terrain de la Real Sociedad, des succès 3-0 à domicile contre Sturm Graz et Milan, puis, dernièrement, une victoire 3-1 sur le terrain du Sparta Prague : Bournemouth est deuxième du classement de la phase de ligue et en bonne voie pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Le club rêve-t-il déjà du titre en Ligue Europa et, par conséquent, d’un chemin probablement plus facile que celui du championnat pour disputer la Ligue des champions pour la première fois la saison prochaine ? « Non, je n’y pense absolument pas », a répondu Rose, résolument modeste.

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L’objectif est de se concentrer sur la possibilité « d’atteindre les huitièmes de finale sans passer par les barrages, car chaque match en moins nous aide cette saison », a déclaré l’entraîneur de 50 ans. Il ne serait évidemment pas contre l’idée de faire encore mieux dans le sud de l’Angleterre en s’appuyant sur les fondations posées par Iraola. Après un début laborieux, les conditions sont en tout cas réunies.