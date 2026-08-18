Selon un rapport de Sky, l'entraîneur de 55 ans du club de Basse-Saxe serait déjà sous pression en interne. Après le début de saison manqué, avec deux défaites en deux matches, le soutien des dirigeants du club s'effriterait.

D'ici à la trêve internationale du début septembre - d'ici là, Hanovre doit encore faire face au SV Hemelingen, pensionnaire de cinquième division, en DFB-Pokal, ainsi qu'à Darmstadt 98 et au Karlsruher SC en championnat -, Titz doit impérativement engranger des victoires et des points afin de ne pas perdre son poste prématurément.

En coulisses, on dit que le technicien de 55 ans n'apprend pas des erreurs du passé et s'obstine trop rigidement dans son style de jeu. Déjà l'an dernier, Hanovre avait pratiqué sous Titz un football offensif globalement séduisant, mais avait souvent échoué à cause de ses propres limites et d'un manque d'efficacité. La montée a ainsi été manquée de peu avec une quatrième place au classement.

Christian Titz : qu'est-ce qui suscite le mécontentement à Hanovre 96 ?

En outre, l'entraîneur aurait désormais déjà perdu un ou deux joueurs dans le vestiaire. Le changement surprise au poste de gardien avant le dernier match contre le VfL Wolfsburg (0-1) aurait encore alimenté les doutes.

Lors du duel entre clubs de Basse-Saxe, Titz avait retiré sa confiance à la recrue Pascal Loretz (arrivé du FC Lucerne pour 1,1 million d'euros) après un seul match officiel, et l'avait remplacé par Leo Weinkauf. Dans la foulée, le technicien de 55 ans a laissé entendre que Weinkauf pourrait également être titularisé dans les buts en DFB-Pokal samedi prochain.

Le Hannoversche Allgemeine Zeitung écrit que le poste de Titz n'est pas encore en danger immédiat, mais que la crise des résultats doit être surmontée de toute urgence afin de permettre la poursuite de la collaboration.

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Hanovre 96 se penche-t-il déjà sur d'autres entraîneurs ?

Le journal indique toutefois que le directeur sportif Jonas Boldt chercherait déjà des alternatives. Le nom de l'ancien entraîneur de Cologne Lukas Kwasniok est notamment cité ; il avait perdu son poste chez les Geißböcke en mars dernier en raison d'une absence prolongée de résultats.

Hanovre 96 occupe la 17e place du classement après deux journées. Avec le VfL Osnabrück, le club de Basse-Saxe est la seule équipe de 2. Liga à ne pas avoir encore pris le moindre point.