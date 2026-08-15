Liverpool a commencé à passer à une étape plus sérieuse sur le marché des transferts, après être passé du suivi de l'un des noms ciblés à un contact direct avec lui, en préparation des négociations concernant un transfert potentiel.

Selon les informations rapportées par le site « Football 365 », Liverpool a établi un contact direct au sujet du joueur de Crystal Palace Adam Wharton, signe que le club est devenu plus actif dans ses tentatives d'explorer la possibilité de recruter le milieu de terrain.

Le rapport n'indique pas que Liverpool ait présenté une offre officielle à ce jour, ce qui signifie que les négociations n'ont pas encore atteint une phase avancée.

Manchester United apparaît également dans le tableau, après avoir de son côté effectué une demande de renseignements au sujet du joueur, même si la nature de son intérêt et son degré de sérieux ne sont pas encore clairs.

Il semble que la démarche actuelle de Liverpool vise à connaître les conditions requises pour finaliser le transfert et à déterminer la possibilité de parvenir à un accord concernant le transfert de Wharton, à un moment où le club continue d'évaluer ses options sur le marché des transferts.

Le Real revoit ses calculs concernant Adam Wharton

Selon les informations rapportées par le journal espagnol AS, ce samedi, Crystal Palace a réclamé environ 90 millions d'euros pour céder Wharton, un prix qui a poussé le Real Madrid à reculer dans ce dossier.

Manchester United apparaît également dans le tableau, après avoir de son côté effectué une demande de renseignements au sujet du joueur, même si la nature de son intérêt et son degré de sérieux ne sont pas encore clairs.

Avec l'entrée de Manchester United dans la course aux renseignements, Liverpool pourrait avoir besoin d'agir de manière plus décisive, à quelques jours seulement de la fermeture du mercato estival.