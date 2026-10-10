Après un an d'absence, Al-Ittihad récupère son joueur pour le clasico face à Al-Hilal

Le club d'Al-Ittihad a retrouvé son joueur après une absence d'environ un an, à l'occasion du Clasico tant attendu face au rival historique, Al-Hilal.

Al-Ittihad se déplace chez Al-Hilal, ce samedi, au stade Kingdom Arena de Riyad, la capitale saoudienne, pour la huitième journée de la Roshn League.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que la rencontre verra le retour de Saad Al-Moussa, défenseur d'Al-Ittihad, dans l'effectif de l'équipe, après une absence de 11 mois en raison d'une blessure.

Al-Moussa a été victime d'une fracture à la cheville au mois de novembre dernier, lors des entraînements qui ont précédé la confrontation face à Al-Ahli, pour la huitième journée de la Roshn League saoudienne.

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Cette blessure a privé le défenseur saoudien des « Tigres » depuis lors, lui qui a subi une opération chirurgicale à Londres et a suivi un programme de rééducation de longue durée, avant de reprendre les entraînements collectifs.

L'Allemand Jens Weissing, entraîneur d'Al-Ittihad, a tenu à préparer Al-Moussa dans les meilleures conditions possibles, en le faisant participer à quelques matchs avec l'équipe des moins de 21 ans, dans le cadre des compétitions de la Joy League Elite.

Al-Moussa ne devrait pas réintégrer le onze de départ face à Al-Hilal, après cette longue absence, mais il pourrait être l'un des joueurs les plus en vue dans la période à venir, d'autant qu'il était titulaire lors de l'avant-dernière saison, aux côtés du Portugais Danilo Pereira.