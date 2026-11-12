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L'Irakien Haidar Abdulkarim, joueur d'Al-Nassr en Arabie saoudite, se rapproche d'un départ du club, après une seule année depuis son arrivée, alors qu'il ne figure plus dans les plans de l'Australien Ange Postecoglou, l'entraîneur de l'équipe première.

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La chaîne irakienne « Al-Rabiaa Al-Riyadiya » a indiqué que le club saoudien d'Al-Ettifaq a entamé des négociations avec Al-Nassr en vue de recruter Haidar Abdelkarim lors du prochain mercato hivernal.

La chaîne a précisé qu'Al-Ettifaq souhaite s'attacher les services du joueur irakien sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison en cours, ce qui correspond également au souhait d'Al-Nassr, qui ne veut pas s'en séparer définitivement.

Al-Nassr veut qu'Haidar Abdelkarim bénéficie, durant la période de prêt, de davantage d'opportunités de jeu, dans l'espoir de le récupérer avec une plus grande expérience, d'autant qu'il est totalement éloigné de l'équipe première cette saison.

Al-Nassr ne privilégie pas l'option de l'achat pour plusieurs raisons, la première étant que le club d'Al-Zawraa percevra 15 % de la valeur de la revente, conformément aux clauses convenues dans le contrat lors de son arrivée à l'Al-Awwal Park en janvier dernier.

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De plus, le contrôle financier strict auquel est soumis Al-Nassr ne lui permettra pas de recruter un joueur de remplacement pour pallier le départ d'Haidar Abdelkarim s'il s'en sépare définitivement lors du prochain mercato hivernal.

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Haidar Abdelkarim a rejoint Al-Nassr en janvier dernier, en provenance du club irakien d'Al-Zawraa, dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 500 000 dollars, auxquels s'ajoutent 15 % de la valeur de la revente.

Le Portugais Jorge Jesus, ancien entraîneur d'Al-Nassr, avait donné au joueur irakien l'occasion d'évoluer avec l'équipe première lors de la seconde moitié de la saison dernière, notamment en Ligue des champions d'Asie 2.

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Âgé de 22 ans, il a disputé 6 matchs avec Al-Nassr durant la seconde moitié de la saison dernière, pour un total de 186 minutes de jeu, dont 5 matchs en Ligue des champions d'Asie 2 et un seul match en Roshn League, sans parvenir à inscrire ou délivrer la moindre passe décisive.

Toutefois, ces occasions se sont totalement évanouies cette saison, depuis l'arrivée de l'entraîneur australien Ange Postecoglou, Haidar Abdelkarim n'ayant disputé aucun match en Roshn League, en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et en Ligue des champions d'Asie de l'élite.

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Le rôle du jeune joueur irakien se limite à évoluer avec l'équipe des moins de 21 ans d'Al-Nassr, qui participe à la Joy Elite League (le championnat saoudien des moins de 21 ans), dont il était l'une des vedettes lors de la seconde moitié de la saison dernière.

Cependant, cette équipe de jeunes connaît des difficultés cette saison en Joy Elite League, puisqu'elle occupe la neuvième place du classement avec 14 points, récoltés grâce à 4 victoires, deux nuls et deux défaites.

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De son côté, l'équipe première occupe la troisième place du classement de la Roshn League avec 28 points, à deux longueurs d'Al-Hilal, leader, et à la différence de buts derrière Al-Qadisiya, deuxième.