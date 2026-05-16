Après Tsuyoshi Watanabe et Ayase Ueda, un nouveau joueur du Feyenoord s’apprête à disputer la Coupe du monde

In-beom Hwang est le prochain joueur du Feyenoord à prendre part à la Coupe du monde. Malgré une saison perturbée par les blessures, le milieu de terrain de 29 ans a été retenu par le sélectionneur sud-coréen.

Il fait partie des 26 joueurs convoqués par le sélectionneur Myung-bo Hong pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ce droitier, international chevronné, est très apprécié au sein de l’équipe nationale sud-coréenne. Il compte déjà 71 sélections, dont quatre lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Il disputera donc sa deuxième Coupe du monde face au pays hôte, le Mexique, ainsi que la République tchèque et l’Afrique du Sud.

Le premier match de groupe est prévu le vendredi 12 juin contre la République tchèque. Si le joueur soigne toujours une blessure aux ligaments de la cheville, l’encadrement médical nourrit un optimisme prudent quant à sa participation.

Outre Hwang, l’équipe comptera cet été sur Heung-min Son (LAFC), Kim Min-jae (Bayern Munich) et Lee Kang-in (Paris Saint-Germain).

Hwang est le troisième joueur du Feyenoord à être officiellement sélectionné pour la Coupe du monde, après les Japonais Tsuyoshi Watanabe et Ayase Ueda.