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Après trois victoires historiques, l’Argentine contraint l’Espagne à se passer d’une icône de la Coupe du monde

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
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Argentine
É.-U.

La sélection de La Roja se prépare à affronter les « Tango Boys ».

L'équipe d'Espagne doit se passer de sa figure emblématique pour la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, en raison de l'équipe d'Argentine.

Les Espagnols défieront l’Argentine dimanche au MetLife Stadium, dans le New Jersey, en finale de la Coupe du monde.

Selon le quotidien espagnol Marca, la Roja évoluera donc dans sa tenue rouge traditionnelle, après avoir brillé avec son maillot blanc de remplacement au cours de la compétition.

La sélection espagnole sera contrainte de porter le maillot rouge, la tenue principale de l’Argentine étant blanche et bleu ciel.

Selon le quotidien ibérique, ce maillot de remplacement est devenu un véritable talisman pour les supporters après les succès contre l’Uruguay en phase de groupes, le Portugal en huitièmes et la France en demi-finale.

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Espagne crest
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Selon le journal, la demande pour ce maillot, vendu 100 euros, a explosé après ces succès, au point que le fabricant a annoncé l’épuisement des stocks prévus.

Selon la plateforme « Wallapop », les recherches sur le maillot alternatif ont bondi de 195 % durant ce Mondial.

Cet engouement s’est traduit par une marée blanche sur la place Colón, à Madrid, lors des célébrations des supporters après chaque victoire dans le tournoi.

Rappelons que la sélection espagnole a adopté cette tenue il y a environ dix ans, plus précisément le 27 mars 2016, lors d’une victoire 3-0 en match amical contre la Serbie.

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