Après trois démissions, le champion du Hilal et le vainqueur d’Al-Nassr font partie des quatre candidats pressentis pour prendre les commandes de l’Union

L’ancien entraîneur d’Al-Hilal arrive en tête d’une liste de quatre candidats pressentis pour prendre les rênes d’Al-Ittihad la saison prochaine, en remplacement du technicien portugais Sérgio Conceição.

Le club a officialisé le départ de Conceição à l’issue de la saison écoulée, en raison de résultats décevants et d’un palmarès resté vierge, malgré les deux titres nationaux conquis l’année précédente.

Selon le journaliste saoudien Majid Hood, le club a déjà approché trois techniciens pour prendre les commandes des « Tigres », mais tous ont décliné la proposition, dont l’ancien mentor des Rouge et Noir, le Portugais Nuno Santo.

La short-list comprenait également l’Espagnol Ernesto Valverde, ex-technicien du FC Barcelone, ainsi que l’Allemand Dino Toppmöller, fraîchement nommé à la tête de Lens.

Après ces trois refus, le club a élargi sa short-list à quatre nouveaux candidats, en tête desquels se trouve le Roumain Razvan Lucescu, ex-entraîneur d’Al-Hilal (2019-2021) et vainqueur de la Ligue des champions d’Asie avec le club saoudien.

Le club étudie aussi les dossiers de Javier Aguirre, sélectionneur du Mexique, de Felićo Baunović, à la tête de la Serbie, ainsi que de l’Allemand Jens Wessing, vainqueur de la Ligue des champions de l’AFF avec Gamba Osaka aux dépens d’Al-Nassr.

L’objectif est clair : redresser la barre après une saison 2023-2024 conclue à la cinquième place de la Roshen League, une élimination en demi-finale de la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées et un arrêt en quarts de finale de la Ligue des champions de l’Asie Elite.