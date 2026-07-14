Le groupe médiatique Atresmedia a annoncé ce mardi, dans un communiqué officiel, que le journaliste Josep Pedrerol et la société avaient décidé de mettre fin à leur collaboration « d’un commun accord ».

Se clôt ainsi une page après plus de dix ans à la tête de deux des émissions sportives les plus célèbres de la télévision espagnole : « El Chiringuito » et « Los Jojones ».

Selon le journal Marca, une cérémonie d’adieu est prévue le 20 juillet, en marge de la diffusion d’un épisode spécial de « El Chiringuito » à l’occasion de la finale de la Coupe du monde.

Ainsi s’achève une collaboration de treize ans au cours de laquelle l’émission nocturne s’est imposée comme l’une des références télévisuelles et numériques du PAF.

Dans son communiqué, le groupe a souligné que l’émission s’était imposée comme une référence en matière d’analyse de l’actualité sportive et de débats, avec une large audience et une influence qui dépasse le petit écran. Atresmedia précise également que « El Chiringuito » boucle la saison en tant que programme phare de sa catégorie pour la deuxième année consécutive.

Le groupe souligne également que l’émission « Khojonis », présentée par Pedrerol sur La Sexta, s’est imposée comme une référence de l’info sportive en access prime time, devançant régulièrement ses concurrents.

De son côté, Josep Pedrerol a tenu à saluer personnellement le public dans le communiqué : « Ce furent treize années formidables au cours desquelles nous avons travaillé en toute liberté. Au-delà des scoops et des débats de qualité, si nous avons réussi à réchauffer le cœur des gens et à leur offrir un sourire chaque soir avec « El Chiringuito », alors nous sommes comblés. À la mi-journée, « Xujonis » s’est imposé comme la référence des actualités sportives variées. »

De son côté, José Antonio Anton, directeur général d’Atrés Media Audio Visual, a exprimé sa gratitude pour le travail accompli par le journaliste et son équipe, en déclarant : « Après 13 ans de collaboration, nous tenons à remercier Josep Pedrerol et son équipe pour leur professionnalisme, leur engagement et les résultats obtenus au cours de cette période. Nous clôturons cette étape avec satisfaction, après être parvenus à un accord mutuel, et nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs projets futurs. »