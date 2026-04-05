Après toute cette agitation autour d'un PEC Zwolle en déroute, les Go Ahead Eagles l'emportent haut la main

Dimanche, les Go Ahead Eagles se sont montrés bien trop forts pour le PEC Zwolle (5-0) lors du derby de l'IJssel, toujours très tendu. L'équipe locale a posé les bases de cette victoire éclatante dès les quinze premières minutes. Le coup d'envoi du match à De Adelaarshorst a été retardé de plus d'une heure et demie en raison de problèmes dans le secteur réservé aux supporters visiteurs, où des fans du PEC portaient des vêtements masquant leur visage.

Go Ahead a immédiatement pris l'offensive, avec Stefán Sigurdarson qui a marqué de la tête à bout portant dès la troisième minute. Ce fut le début d'un quart d'heure dramatique pour le PEC, car peu après, Søren Tengstedt a propulsé le ballon dans le coin inférieur droit après une contre-attaque rapide et un beau solo.

Alfons Sampsted a délivré la passe décisive pour le 2-0 et a également été à l'origine du 3-0 de Go Ahead dans le quart d'heure. Victor Edvardsen a ensuite trouvé le coin inférieur gauche et De Adelaarshorst a explosé de joie après le troisième but du vainqueur de la Coupe de 2025.

Le PEC s'est soudainement créé une occasion en or, suite à une erreur défensive de Go Ahead. Koen Kostons a toutefois tiré à côté à bout portant, à la grande incrédulité de l'entraîneur Henry van der Vegt. L'attaquant a également été stoppé une nouvelle fois par le gardien Jari De Busser. Younes Namli s'est également montré actif chez le PEC, qui n'a jamais réussi à se remettre de ce début de match catastrophique.

La situation a empiré pour le PEC après la pause, quand Aske Adelgaard, passeur décisif sur le 1-0, a tenté sa chance de loin et a vu son tir s'enfoncer dans la lucarne. La résistance du PEC était alors définitivement brisée et les supporters de Go Ahead pouvaient déjà se réjouir de la large victoire dans le derby d'Overijssel.

Go Ahead a continué à chercher l'attaque et c'est Mathis Suray qui, après une heure de jeu, a inscrit son onzième but de la saison d'une frappe dans le coin inférieur gauche. Les supporters du PEC n'ont pas assisté à cette débâcle, car le secteur visiteurs a été évacué par la police anti-émeute avant le coup d'envoi à Deventer.

Grâce à ce quintuplé, l'équipe de Melvin Boel dépasse le PEC et occupe désormais la onzième place de la Vriendenloterij Eredivisie. Les visiteurs de Zwolle devront panser leurs blessures à la treizième place, alors qu'il reste encore cinq journées à disputer.