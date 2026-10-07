Le club d'Al-Hilal a récupéré un nouveau joueur, qui avait été victime de son rival traditionnel Al-Ahli, avant de disputer le Clásico très attendu contre l'autre rival traditionnel, Al-Ittihad.

Al-Hilal accueillera Al-Ittihad, samedi prochain, au stade Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, dans le choc de la huitième journée de la Roshn League.

Et à trois jours du Clásico, le club d'Al-Hilal a annoncé le rétablissement de son défenseur Ali Lajami de la blessure qui l'avait tenu éloigné de l'équipe tout au long de la période écoulée.

Lajami s'était blessé lors de la victoire d'Al-Hilal face à Al-Ahli sur le score de 3-0, début septembre dernier, dans le choc de la troisième journée de la Roshn League saoudienne, le privant du « Chef » depuis lors.

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Al-Hilal a indiqué, dans un communiqué publié sur son compte officiel sur le site « X », que Lajami a pris part à la première partie des entraînements collectifs disputés par l'équipe ce mercredi, en préparation du Clásico contre Al-Ittihad.

Le défenseur international saoudien devient ainsi le deuxième à revenir d'une longue blessure dans les rangs d'Al-Hilal, après le latéral français Theo Hernandez, qui s'était lui aussi blessé lors de ce même match contre Al-Ahli.

Al-Hilal aborde le Clásico face à Al-Ittihad en quête d'une nouvelle victoire qui lui permettrait de conserver la tête du classement, puisqu'il mène le championnat avec 18 points, avec une seule unité d'avance sur le « Doyen », deuxième au classement.