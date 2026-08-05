Un rapport de presse a affirmé, ce mercredi, que l'Ajax Amsterdam était parvenu à un accord avec le Barça pour recruter un nouveau joueur de son effectif, après le gardien allemand Ter Stegen.

Le gardien international allemand Marc-André ter Stegen a officiellement rejoint les rangs de l'Ajax Amsterdam, en prêt en provenance du Barça pour une durée d'une saison jusqu'au 30 juin 2027, une démarche visant à retrouver son statut de gardien titulaire après une saison difficile avec les Blaugrana.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué, ce mercredi, qu'un accord avait été trouvé entre le Barça et le club néerlandais pour le transfert de Jofre Torrents, joueur du Barça, à l'Ajax.

Les dernières retouches sont actuellement apportées aux détails avant l'annonce officielle de la transaction.

Le transfert sera définitif et non un prêt, mais le Barça conservera une clause de rachat ainsi que 50 % de toute future revente, et le montant de l'opération pourrait atteindre 5 millions d'euros.

L'Ajax avait manifesté son intérêt pour un prêt du jeune joueur du Barça à la fin de la saison dernière, et le Barça avait jugé cette possibilité intéressante, dans la mesure où le joueur avait déjà pris part à des rencontres avec l'équipe première la saison dernière, mais où il faisait face à une rude concurrence à son poste.

Le prêt à l'Ajax avait été considéré comme le scénario idéal pour lui afin de continuer à développer ses qualités, mais au final, le joueur rejoindra l'Ajax de manière définitive, le club catalan conservant toutefois le droit de disposer de son avenir.

Jofre a débuté le match amical disputé par le Barça sous la houlette de Flick face à Birmingham la semaine dernière au poste d'arrière gauche, en raison de la blessure de Baldé, tandis que Gerard Martín évoluait dans l'axe de la défense.

Et avec l'arrivée imminente de Cancelo, il est peu probable qu'il obtienne la moindre occasion de jouer avec l'équipe première, tandis que l'équipe réserve semble être un niveau trop faible pour lui.

La saison dernière, il avait déjà été l'une des révélations de la tournée de préparation en Corée et au Japon, avant de disputer sa première rencontre en Liga lors de la première journée face à Majorque.