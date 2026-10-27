L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, s'oriente vers la mise à l'écart de trois stars de la liste pour le match face à Al-Shamal, en Ligue des champions d'Asie de l'élite.

Al-Hilal se déplace sur le terrain d'Al-Shamal, ce mardi, au stade Al-Bayt à Al-Khor, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Le journal saoudien « Al-Riyadiyah » a affirmé qu'Inzaghi s'oriente vers l'exclusion du milieu de terrain portugais Ruben Neves et du latéral saoudien Mohammed Mahzari de la liste du match, afin de les ménager dans le cadre de la rotation.

Un nouveau match difficile attend Al-Hilal en Roshn League après la confrontation face à Al-Shamal, puisque le club reçoit Al-Fateh, samedi prochain, au stade Kingdom Arena, lors de la douzième journée de la compétition.

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Neves ne sera pas le seul absent au milieu de terrain face à Al-Shamal, car il pourrait être accompagné du Serbe Sergej Milinkovic-Savic, dont la participation au match est incertaine en raison de doutes sur son état de forme.

Ainsi, le nombre d'absences du « Za'eem » face au club qatari s'élèvera à cinq, puisque l'ailier brésilien Gabriel Martinelli manquera également à l'appel en raison de la blessure qu'il a subie lors de la victoire face à Al-Qadsiah 3-2, vendredi dernier, lors de la onzième journée de la Roshn League.

L'ailier néerlandais Crysencio Summerville est également absent en raison de sa suspension de trois matchs prononcée par la Confédération asiatique de football, à cause de l'expulsion dont il a fait l'objet lors de la confrontation face au club qatari d'Al-Gharafa, durant la première journée de la phase de ligue.

Al-Hilal aborde ce match à la quatrième place du classement du groupe Ouest avec 6 points, fruit de deux victoires, tandis qu'Al-Shamal occupe la onzième place avec deux points, issus de deux matchs nuls.