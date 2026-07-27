Al Hilal poursuit ses démarches pour renforcer son secteur offensif durant le mercato estival, la direction du club ne semblant pas vouloir se contenter du transfert de Crysencio Summerville et travaillant en parallèle sur plusieurs pistes afin d'étoffer l'effectif avec des joueurs de qualité et d'expérience.

Selon le quotidien espagnol « Marca », Al Hilal fait pression pour s'attacher les services du Sénégalais Iliman Ndiaye, l'ailier d'Everton, le club saoudien souhaitant recruter un ailier offensif capable d'offrir davantage de solutions à l'équipe dans le dernier tiers du terrain.

Le journal précise que la position d'Everton et l'offre financière présentée par Al Hilal constituent la base de la faisabilité du transfert, mais la direction du club saoudien voit dans le joueur une option adaptée au projet de l'équipe pour la saison prochaine.

Selon un précédent rapport, le joueur s'est dit prêt à tenter l'expérience professionnelle en Saudi Pro League, à la suite de discussions préliminaires entre les représentants du club et ses agents.

Ndiaye possède une polyvalence tactique qui en fait une cible attrayante pour Al Hilal, puisqu'il peut évoluer sur les ailes droite et gauche, mais aussi se déplacer derrière l'attaquant et jouer comme avant-centre mobile, ce qui offre à l'entraîneur italien Simone Inzaghi de multiples options pour modifier le schéma tactique au cours des matchs.

Si le transfert se concrétise, Ndiaye pourrait occuper l'aile droite, avec Crysencio Summerville sur le côté gauche, ce duo apportant à Al Hilal davantage de vitesse et de technique dans le tiers offensif, ainsi que la capacité à permuter leurs positions et à déstabiliser les défenses adverses.

La valeur de Ndiaye ne se limite pas à ses qualités de dribble et de percussion : le joueur dispose d'une bonne vision du jeu, sait créer des occasions et transmettre entre les lignes, ce qui lui permet de tenir le rôle de meneur de jeu avancé et de contribuer à la construction des attaques tout en menaçant le but adverse.

Le joueur représente également une arme importante dans les transitions offensives, grâce à sa vitesse et à sa capacité à exploiter les espaces et à s'élancer derrière les défenseurs, des éléments qui correspondent au style d'Inzaghi fondé sur la rapidité de transition de la défense à l'attaque.

Au cours de sa carrière professionnelle, Ndiaye a disputé 214 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a inscrit 44 buts et délivré 23 passes décisives, soit un total de 67 contributions décisives, ce qui fait de lui l'une des options offensives les plus en vue pour renforcer les rangs d'Al Hilal.

Si le club saoudien parvient à boucler ce transfert, il n'ajoutera pas seulement un nouvel ailier à son effectif, mais s'offrira un joueur doté de vitesse, de technique et d'une capacité à marquer et à faire marquer, en plus d'une polyvalence tactique susceptible d'apporter à Inzaghi des solutions offensives supplémentaires lors de la nouvelle saison.

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