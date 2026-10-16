Bradley Barcola a attiré tous les regards mercredi dernier, après avoir inscrit un triplé lors de la victoire de son équipe, Liverpool, face au LASK (6-3), dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Cette performance éclatante survient après son arrivée cet été à Liverpool dans le cadre d'un transfert colossal d'une valeur d'environ 145 millions d'euros en provenance du Paris Saint-Germain. Malgré cette réussite sur la scène européenne, l'attaquant français peine encore à laisser son empreinte en Premier League, où il n'a toujours ni marqué ni délivré de passe décisive.

Barcola est revenu sur ses débuts avec le club anglais en déclarant à l'émission « Téléfoot » : « Les choses se passent bien, et j'ai pu faire connaissance avec mes coéquipiers. Il y a aussi un excellent entraîneur qui a de très bonnes idées. J'essaie de m'adapter car l'ambiance ici est totalement différente de ce qu'elle était au Paris Saint-Germain. »

Au sujet de ses premières impressions sur le niveau de la compétition en Premier League, l'international français a expliqué : « Le championnat anglais est différent, et je le trouve moins tactique ; peut-être parce que nous jouions sous la direction d'un entraîneur extrêmement rigoureux sur le plan tactique (Luis Enrique). Il y a moins de changements sur le terrain ici ; avec mon ancien entraîneur, je devais rentrer dans l'axe puis ressortir sur les côtés pour qu'un autre joueur prenne ma place, alors qu'ici c'est totalement différent. »









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Il est à noter que Liverpool se prépare à affronter Brentford à l'extérieur demain samedi, dans le cadre de la septième journée du championnat anglais. Liverpool occupe la neuvième place avec 9 points, soit 9 points de retard sur Manchester City, leader.