Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

Après son triplé européen, Barcola crée la polémique au sujet de la tactique en Premier League

B. Barcola
LASK vs Liverpool
LASK
Liverpool
Ligue des Champions
Brentford vs Liverpool
Brentford
Premier League
France
Autriche
Angleterre

Un triplé qui ne masque pas la vérité

Bradley Barcola a attiré tous les regards mercredi dernier, après avoir inscrit un triplé lors de la victoire de son équipe, Liverpool, face au LASK (6-3), dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Cette performance éclatante survient après son arrivée cet été à Liverpool dans le cadre d'un transfert colossal d'une valeur d'environ 145 millions d'euros en provenance du Paris Saint-Germain. Malgré cette réussite sur la scène européenne, l'attaquant français peine encore à laisser son empreinte en Premier League, où il n'a toujours ni marqué ni délivré de passe décisive.

Barcola est revenu sur ses débuts avec le club anglais en déclarant à l'émission « Téléfoot » : « Les choses se passent bien, et j'ai pu faire connaissance avec mes coéquipiers. Il y a aussi un excellent entraîneur qui a de très bonnes idées. J'essaie de m'adapter car l'ambiance ici est totalement différente de ce qu'elle était au Paris Saint-Germain. »

Au sujet de ses premières impressions sur le niveau de la compétition en Premier League, l'international français a expliqué : « Le championnat anglais est différent, et je le trouve moins tactique ; peut-être parce que nous jouions sous la direction d'un entraîneur extrêmement rigoureux sur le plan tactique (Luis Enrique). Il y a moins de changements sur le terrain ici ; avec mon ancien entraîneur, je devais rentrer dans l'axe puis ressortir sur les côtés pour qu'un autre joueur prenne ma place, alors qu'ici c'est totalement différent. »



Il est à noter que Liverpool se prépare à affronter Brentford à l'extérieur demain samedi, dans le cadre de la septième journée du championnat anglais. Liverpool occupe la neuvième place avec 9 points, soit 9 points de retard sur Manchester City, leader.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google