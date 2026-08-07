Yan Diomande rejoint le Real Madrid en provenance du RB Leipzig pour un montant pouvant atteindre 140 millions d’euros, mais reste lié à Red Bull en tant qu’athlète de la marque. Diomande demeure ainsi étroitement associé à la marque Red Bull malgré son départ de Saxe. Le club de Bundesliga l’a officialisé dans le cadre de ce recrutement : « Même après son départ du RB Leipzig, Yan restera lié à Red Bull en tant qu’athlète. »





Selon les informations de Bild, le partenariat conclu, négocié directement dans le cadre des discussions sur l’indemnité de transfert, porte sur une durée de trois ans. Le RB Leipzig perd ainsi les qualités sportives de l’attaquant sur le terrain, mais la maison mère conserve les droits mondiaux de commercialisation de l’un des jeunes joueurs les plus convoités d’Europe.

Diomande rejoint ainsi un cercle de sportifs de renom, dans lequel figurent notamment Neymar, Nico Williams, Alphonso Davies, l’ancien joueur de Leipzig Xavi Simons et l’attaquant brésilien Endrick.

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Combien Leipzig va-t-il recevoir pour Yan Diomande ?

Jeudi, il a été révélé que l’Ivoirien de 19 ans allait signer au Real Madrid un contrat de longue durée de sept ans, jusqu’à l’été 2033. Auparavant, Diomande n’était arrivé que mercredi dans le camp d’entraînement de Leipzig à Saalfelden, en Autriche, après avoir guéri d’une infection, avant de s’envoler vers l’Espagne seulement un jour plus tard, où il a passé avec succès sa visite médicale.

Avec ce transfert, le talent offensif fait entrer des sommes énormes dans les caisses du club saxon de Bundesliga. L’indemnité de base fixe s’élève à 125 millions d’euros. Grâce à de futurs bonus liés aux performances, le montant total pourrait, selon certaines informations, grimper jusqu’à 140 millions d’euros. Diomande devient ainsi le départ le plus cher de l’histoire du RB Leipzig.

Dans la comparaison historique en Bundesliga, la seule indemnité de base est à égalité avec le transfert de Florian Wirtz, qui avait rejoint le FC Liverpool en 2025 pour 125 millions d’euros en provenance du Bayer Leverkusen. Dans l’histoire de l’élite allemande, seules les ventes de Jude Bellingham (en 2023 pour 127 millions d’euros du BVB au Real Madrid) et d’Ousmane Dembele (en 2017 pour 148 millions d’euros du BVB au FC Barcelone) ont généré des recettes plus élevées.