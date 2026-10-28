Alors que le monde s'attendait à une facture supplémentaire pour le Bayern Munich après le sacre de Harry Kane au Ballon d'Or, la vérité est venue surprendre tout le monde : le contrat de la star anglaise, arrivée de Tottenham, avec le géant bavarois prévoyait-il un coût additionnel en cas de sacre au « Ballon d'Or » ?

Harry Kane a remporté le Ballon d'Or pour la première fois de sa carrière, au terme d'une concurrence acharnée et directe avec Kylian Mbappé, que l'Anglais a tranchée avec un écart de voix extrêmement mince, pour arracher la récompense la plus prestigieuse des mains de la star française, qui était la grande favorite jusqu'aux derniers instants.

Dans un développement concernant l'un des plus gros transferts du football de ces dernières années, il est confirmé que le transfert de Harry Kane au Bayern Munich en 2023 pour 100 millions d'euros ne comprend aucune clause de prime liée à sa victoire au Ballon d'Or.

La chaîne « Sky Sport » a révélé que le club bavarois n'aura pas à verser de frais supplémentaires au Tottenham Hotspur pour cette distinction individuelle, contrairement à ce qui est courant dans les transferts de grandes stars.

De telles clauses sont désormais connues dans le monde des transferts sous le nom de « primes conditionnelles », des dispositions quasi courantes dans les transactions des joueurs talentueux et des stars, qui peuvent conduire au versement de millions d'euros supplémentaires en cas de réalisation de performances individuelles ou collectives.

Et bien que le transfert de Kane soit dépourvu d'une prime liée au Ballon d'Or, son contrat avec le Bayern Munich comprend d'autres primes liées à la conquête de titres, qu'il s'agisse des titres nationaux comme le championnat d'Allemagne et la Coupe d'Allemagne, ou continentaux, au premier rang desquels la victoire en Ligue des champions.