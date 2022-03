Après son retour réussi, Giroud se projette déjà vers le Qatar

Olivier Giroud a effectué cette semaine son retour en équipe de France à la suite d’une éviction de huit mois. Appelé à pallier l’absence de Karim Benzema, il a retrouvé Clairefontaine et aussi les terrains sous la tunique tricolore. Un come-back pour le moins réussi.

Vendredi soir au Stade Vélodrome de Marseille, lors du match face à la Côte d’Ivoire (2-1), il a permis aux Tricolores de revenir à la marque en égalisant belle tête à la suite d’un centre de son coéquipier en club Théo Hernandez. Un but auquel il aurait pu ajouter un second quelques minutes après.

#INTERVIEW"Je ferai le maximum pour revenir, jouer une troisième Coupe du monde avec l'@equipedefrance serait génial"



De retour en Bleu et buteur hier soir face à la Côte d'Ivoire, Olivier #Giroud rêve de prolonger l'aventure.



🎥@martingabriels @PhilSANFOURCHE@_OlivierGiroud_ pic.twitter.com/LTwFOeAXo8 — M6info (@m6info) March 26, 2022

Avec cette réalisation, il en est désormais à 47 pions sous le maillot de son pays. Il n’est qu’à quatre unités du record absolu de Thierry Henry. Un retour en grâce qui lui a notamment valu un hommage de son capitaine Hugo Lloris. « Une nouvelle fois, on lui donne sa chance et il marque. C’est une très bonne chose pour lui. S’il est là, c’est qu’il le mérite par ses prestations avec Milan et on ne peut pas lui enlever son passé en Bleu. Ça lui ajoute un but supplémentaire. Il nous a relancés dans le match, même s’il n’y a pas qu’un seul joueur », a confié le portier au coup de sifflet final.

Giroud veut jouer un troisième Mondial

Après la rencontre, au micro de M6, l’attaquant de l’AC Milan a d’abord fait part de sa joie par rapport à ses retrouvailles réussies avec ses coéquipiers. « C’était encore une fois un réel plaisir de revoir les mecs et remettre ce maillot (…) C’est un but qui compte et en plus pour mon retour en équipe de France c’est important », a-t-il déclaré.

Par la suite, l’appétit venant en mangeant, le natif de Chambéry a exprimé ses ambitions pour la suite. Des ambitions élevées car il a bien l’intention d’être de la partie au Qatar. « Si le coach a besoin de moi, je me ferai un plaisir de donner le maximum pour ce maillot. Jouer une troisième Coupe du Monde avec l’équipe de France serait génial et je ferai le maximum pour être compétitif et revenir », a-t-il déclaré. Pour rappel, il avait présent lors des éditions 2014 et 2018 du tournoi planétaire.

Didier Deschamps l’entend-il de cette oreille ? Vu les propos qu’il avait tenus au sujet de son joueur après le match de vendredi, on peut imaginer qu’il n’y voit pas d’inconvénient. « Il est dans ce qu’il fait avec son club. Il a toujours cette qualité de marquer, surtout dans son jeu de tête. Il aurait même pu en mettre un deuxième. Ça lui a fait plaisir. Il s’est remis dans le groupe et tant mieux pour nous qu’il était là ce soir », a confié le sélectionneur.