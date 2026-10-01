La Fédération ghanéenne de football a annoncé le départ du Portugais Carlos Queiroz de son poste de sélectionneur de l'équipe nationale, après un accord trouvé pour mettre fin à la relation contractuelle entre les deux parties à l'amiable, deux jours seulement après la défaite des « Black Stars » face à la Gambie sur le score de 4-2 à domicile dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

La Fédération ghanéenne a confirmé, dans un communiqué officiel, ce jeudi, que la décision de résilier le contrat faisait suite à des discussions menées « dans un climat de respect mutuel ».

Le communiqué a indiqué que la décision « n'a pas été facile », mais que les deux parties l'ont considérée comme l'option la plus appropriée « dans les circonstances actuelles ».

Queiroz a déclaré que l'intérêt du Ghana et du football ghanéen avait été placé au-dessus de toute autre considération, reconnaissant par ailleurs que les résultats récents avaient contribué à la décision de mettre fin à sa mission.

L'entraîneur portugais a ajouté : « Malgré nos efforts, les conditions nécessaires n'ont pas été pleinement réunies, et nos résultats récents ont également contribué à la décision de mettre un terme à ce voyage. »

Deux défaites et 6 buts encaissés en début d'éliminatoires

Le départ de Queiroz intervient après un début catastrophique du Ghana dans les éliminatoires, l'équipe ayant perdu son premier match face à la Côte d'Ivoire sur le score de 2-0, avant de s'incliner face à la Gambie 4-2 malgré une avance de deux buts à zéro.

Avec ces résultats, l'équipe ghanéenne ferme la marche du groupe 3 sans le moindre point après les deux premières journées, et ses filets ont tremblé à 6 reprises.

Queiroz avait présenté ses excuses aux supporters après la défaite face à la Gambie, et avait évoqué l'absence de plusieurs joueurs ainsi que les changements apportés à la liste de la sélection entre les deux matchs, comme des facteurs ayant affecté la performance de l'équipe.

Une mission entamée pour une courte période

Queiroz, âgé de 73 ans, avait pris en charge l'équipe nationale ghanéenne en avril dernier pour succéder à Otto Addo, dans un premier temps dans le cadre d'un contrat de courte durée de quatre mois, couvrant la participation du Ghana à la Coupe du Monde 2026.

L'équipe ghanéenne a atteint les 16es de finale du tournoi, avant de s'incliner face à la Colombie sur le score d'un but à zéro.

Après la Coupe du Monde, le contrat de Queiroz a pris fin, avant que la Fédération ghanéenne ne parvienne à un nouvel accord avec lui pour un second mandat.

Le nouvel accord couvrait la trêve internationale de septembre, ainsi que le début du parcours du Ghana dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, où Queiroz a dirigé l'équipe face à la Côte d'Ivoire et à la Gambie, et perdu les deux matchs.

Le Ghana à la recherche d'un nouvel entraîneur

Le départ de Queiroz laisse l'équipe nationale ghanéenne sans entraîneur permanent avant la prochaine période d'éliminatoires.

Le Ghana évolue dans le groupe 3 aux côtés de la Côte d'Ivoire, de la Gambie et de la Somalie, et cherche à retrouver la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après avoir manqué l'édition précédente disputée au Maroc.

La Fédération ghanéenne n'a pas encore annoncé si elle nommerait un entraîneur intérimaire, ni la date de l'annonce du nouveau sélectionneur qui succédera à Queiroz.

Dans son dernier message, Queiroz a adressé ses remerciements au président de la Fédération ghanéenne, à son staff technique et aux joueurs, pour leur soutien durant son passage à la tête de la sélection.

Il a également demandé aux supporters ghanéens de « croire en ces joueurs » et de « les protéger », avant de conclure son message en affirmant : « Le Ghana d'abord. Les Black Stars d'abord. Le football ghanéen d'abord. »