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Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Loai Mohamed
Traduit par

Après son report : annonce de la nouvelle date du match entre Al-Ahly et Al-Khaleej

Al Ahli vs Al Khaleej
Al Ahli
Al Khaleej
Saudi Pro League
Arabie saoudite

4 matches pour les grands clubs saoudiens en une seule journée

La Ligue professionnelle saoudienne de Roshan a annoncé la nouvelle date du match entre Al-Ahli et Al-Khaleej comptant pour la 11e journée, qui devait initialement se dérouler ce jeudi soir au stade Al-Inma, dans la ville de Djeddah.

La Ligue a indiqué, dans un communiqué publié sur son site officiel, ce soir, qu'elle avait décidé de reporter le match entre Al-Ahli et Al-Khaleej « pour des considérations logistiques ».

Elle a ajouté que la rencontre se tiendra demain vendredi à la cité sportive Prince Abdallah Al-Faisal de Djeddah, à 21 h 00, heure de La Mecque.

La Ligue a précisé qu'elle avait tenu compte, pour fixer la nouvelle date, de la durée minimale de repos entre les matchs, ainsi que des exigences opérationnelles et organisationnelles liées à la tenue de la rencontre.

Ainsi, la journée de demain verra se disputer 4 matchs des grands clubs du championnat de Roshan dans le cadre de la même journée : Al-Nassr affrontera Al-Faisaly à 16 h 30, Al-Ittihad jouera contre Al-Diriyah à 18 h 30, tandis que deux matchs se dérouleront à 21 h 00 avec les rencontres entre Al-Hilal et Al-Qadisiyah, et entre Al-Ahli et Al-Khaleej.

Le journaliste saoudien Sami Al-Qadi avait révélé précédemment que le report du match avait été décidé en raison de conditions aériennes, Al-Khaleej n'ayant pas pu quitter l'aéroport de Dammam pour rejoindre Djeddah.


#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
10811249+1525
V
V
V
N
V
2
Al HilalAl HilalHIL
9801277+2024
V
V
V
D
V
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
9711207+1322
V
V
N
V
D
4
Al IttihadAl IttihadITT
96211810+820
V
D
V
V
V
5
Al AhliAl AhliAHL
96032312+1118
V
V
V
D
V
6
Neom SCNeom SCNEO
10514149+516
D
D
N
V
V
7
Al DiriyahAl DiriyahDIR
1043399015
V
N
D
N
V
8
Al IttifaqAl IttifaqALI
104331416-215
D
V
N
N
N
9
Al KholoodAl KholoodALK
93331418-412
D
D
D
V
N
10
Al KhaleejAl KhaleejALK
10262913-412
V
V
N
N
N
11
Al HazemAl HazemALH
112451115-410
N
D
D
N
D
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
9234918-99
D
N
V
N
D
13
Al ShababAl ShababALS
91531113-28
N
V
N
D
D
14
Al-FayhaAl-FayhaALF
111551118-78
N
D
D
N
N
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
91441017-77
N
V
D
N
N
16
Al FathAl FathALF
10136920-116
D
V
D
D
D
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
10046417-134
D
N
D
D
D
18
AbhaAbhaABH
8026615-92
D
N
D
D
D
AFC Champions League
Relégation


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