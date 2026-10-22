La Ligue professionnelle saoudienne de Roshan a annoncé la nouvelle date du match entre Al-Ahli et Al-Khaleej comptant pour la 11e journée, qui devait initialement se dérouler ce jeudi soir au stade Al-Inma, dans la ville de Djeddah.

La Ligue a indiqué, dans un communiqué publié sur son site officiel, ce soir, qu'elle avait décidé de reporter le match entre Al-Ahli et Al-Khaleej « pour des considérations logistiques ».

Elle a ajouté que la rencontre se tiendra demain vendredi à la cité sportive Prince Abdallah Al-Faisal de Djeddah, à 21 h 00, heure de La Mecque.

La Ligue a précisé qu'elle avait tenu compte, pour fixer la nouvelle date, de la durée minimale de repos entre les matchs, ainsi que des exigences opérationnelles et organisationnelles liées à la tenue de la rencontre.

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Ainsi, la journée de demain verra se disputer 4 matchs des grands clubs du championnat de Roshan dans le cadre de la même journée : Al-Nassr affrontera Al-Faisaly à 16 h 30, Al-Ittihad jouera contre Al-Diriyah à 18 h 30, tandis que deux matchs se dérouleront à 21 h 00 avec les rencontres entre Al-Hilal et Al-Qadisiyah, et entre Al-Ahli et Al-Khaleej.

Le journaliste saoudien Sami Al-Qadi avait révélé précédemment que le report du match avait été décidé en raison de conditions aériennes, Al-Khaleej n'ayant pas pu quitter l'aéroport de Dammam pour rejoindre Djeddah.







