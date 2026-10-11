Le Stade Brestois a signé une large victoire face à Angers sur le score de 5-1 samedi soir, et Ludovic Ajorque a été l'un des principaux artisans de ce succès.

L'avant-centre de 32 ans a ouvert le score de la rencontre et a constitué une source de tourments pour la défense angevine, grâce à son gabarit, tout en contribuant aux offensives menées par Brest.

Cette performance a convaincu son entraîneur, Julien Lachuer, de mettre en lumière le potentiel de son attaquant et d'évoquer la possibilité d'une convocation en équipe de France, sous les ordres de Zinédine Zidane.

Le site Foot Mercato a rapporté les propos de Julien Lachuer, tenus au micro de Ligue +1 : « J'ai entendu que le sélectionneur voulait un joueur qui ait une forte présence dans la surface. S'il regarde le match devant sa télévision, je défendrai l'idée d'une convocation d'Ajorque chez les Bleus. En tout cas, il le mérite. »

Pour Lachuer, Ajorque doit viser plus haut, à l'image d'Esteban Lepaul, récemment convoqué en équipe de France et qui s'est montré sous un bon jour sous la direction de Zidane.

L'entraîneur estime que les performances en Ligue 1 peuvent ouvrir les portes de la sélection, et il encourage ses joueurs à nourrir cette ambition, sans pour autant exercer de pressions sur le sélectionneur.

Lachuer a précisé : « Nous devons avoir des ambitions. Nous ne devons pas nous contenter de disputer des matches avec Brest en Ligue 1, nous devons aspirer à jouer au plus haut niveau. »

L'entraîneur a ajouté cela tout en insistant sur l'investissement d'Ajorque et son travail quotidien.

L'avant-centre a déjà inscrit 69 buts en 204 matches disputés en Ligue 1, un bilan qui renforce les arguments sur lesquels s'appuie son entraîneur pour réclamer qu'une chance lui soit donnée avec l'équipe de France.