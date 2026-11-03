De la salle d'opération au cœur du milieu de terrain : c'est ainsi que l'on peut résumer le retour de Scott McTominay dans les rangs de la sélection écossaise avant la trêve internationale du mois de novembre.

Deux mois seulement après avoir subi une opération chirurgicale délicate au cœur qui l'avait éloigné des terrains et suscité l'inquiétude quant à son avenir, le milieu de terrain revient en tête de la liste de la sélection écossaise, à un moment décisif et crucial dans le cadre de la Ligue des nations.

La Fédération écossaise de football a annoncé ce mardi la liste de la sélection pour les matches de la Ligue des nations de ce mois, qui a vu le retour attendu de trois joueurs, emmenés par Scott McTominay.

La sélection écossaise se prépare à deux confrontations décisives contre la Macédoine du Nord et la Suisse. Le staff technique a convoqué le milieu de terrain Scott McTominay (29 ans), ainsi que le défenseur Kieran Tierney et l'attaquant Che Adams.

McTominay avait subi une opération chirurgicale bénigne au cœur au cours du mois de septembre dernier, ce qui avait entraîné son absence lors de la dernière trêve internationale, avant d'annoncer sa guérison complète et son retour à la compétition.

Le retour ne se limite pas au seul McTominay, puisque Tierney et Adams reviennent eux aussi de blessure. Le défenseur James Bener, prêté aux Rangers par le club grec de l'AEK Athènes, a également été appelé et pourrait disputer son premier match international avec la sélection A.

À l'inverse, le défenseur Scott McKenna est absent en raison d'une blessure au dos, tandis que Lennon Miller, Josh Doig, Colby Donovan et James Wilson ont été écartés de la formation.

La sélection écossaise occupe la troisième place du groupe 2 avec 4 points en 4 matches, à trois points de la Slovénie et à huit points du leader suisse.

La sélection écossaise doit recevoir la Macédoine du Nord le 13 novembre, avant de se déplacer trois jours plus tard pour une rencontre difficile face à la Suisse.