Après son match nul contre la Suède, le Japon termine derrière les Pays-Bas et affrontera le Brésil

Le Japon s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en terminant deuxième du groupe F, derrière les Pays-Bas. Les Samurai Blue ont fait match nul 1-1 contre la Suède, grâce à des buts de Daizen Maeda et Anthony Elanga. La Suède, qui figure parmi les huit meilleurs troisièmes, se qualifie également pour le tour suivant. Les Scandinaves affronteront la France ou la Norvège, tandis que le Japon rencontrera le Brésil.

Les Japonais abordaient la rencontre avec l’étiquette de légers favoris, mais ce sont les Scandinaves qui ont dominé la phase initiale. Cette suprématie ne s’est toutefois pas traduite par de véritables occasions, même si le gardien japonais Zion Suzuki a dû s’employer à plusieurs reprises.

La suite du match a été perturbée par plusieurs blessures : Isak Hien a cédé sa place à Lucas Bergvall, puis Ko Itakura, légèrement touché, a été remplacé par Shogo Taniguchi.

Jusqu’à la mi-temps, les Japonais ont ensuite pris le jeu à leur compte. L’ancien Azalkan Yukinari Sugawara a d’abord testé les réflexes du gardien suédois Jacob Zätterström, qui a répété l’exercice peu après sur une tentative de Keito Nakamura, bien placé dans le coin opposé.

Les Bleus ont maintenu la pression après la pause et, après plusieurs occasions chaudes, ont ouvert le score à la 56^e minute : une série de passes rapides a permis à Ayase Ueda (Feyenoord) de servir Ritsu Doan (ex-PSV), dont la passe en profondeur a trouvé Maeda. L’attaquant a conclu avec brio : 1-0.

Peu après, la Suède a toutefois égalisé sur une initiative d’Elanga, bien servi sur l’aile droite et auteur d’une frappe limpide que Suzuki, moins prompt, n’a pu que toucher du bout des doigts : 1-1.

D’un coup, la Suède a pris le dessus et Alexander Isak a exhibé ses qualités avec un tir fulgurant, insuffisant toutefois pour surprendre Suzuki. Dans le temps additionnel, Isak est passé tout près de la victoire, mais Suzuki a sauvé les siens d’une défaite certaine.