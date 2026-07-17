Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Jude BellinghamGetty Images
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Après son geste controversé envers un joueur argentin, Bellingham risque une suspension pour le match contre la France

Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
France vs Angleterre
France
J. Bellingham
Angleterre
Argentine
É.-U.
France

Qu'a-t-il fait ?

Le milieu de terrain anglais Jude Bellingham Il encourt une suspension pour la petite finale face à la France, samedi à Miami, après avoir été impliqué dans un incident controversé lors duquel il a giflé l’Argentin Valentin Barco à l’issue de la demi-finale de la Coupe du monde 2026, remportée par les « Tango » à Atlanta.

Selon la chaîne américaine ESPN, qui a sollicité la Fédération internationale de football (FIFA), le milieu de terrain risque une sanction disciplinaire de la commission de discipline si la gifle est qualifiée de comportement violent au regard des règlements.

L’incident a éclaté lorsque Barco, remplaçant non entré en jeu, a envahi la pelouse pour célébrer l’égalisation d’Enzo Fernández, poings serrés le long de la ligne de but, avant d’être bousculé par le défenseur anglais John Stones.

Après le coup de sifflet final, alors que Barco célébrait l’égalisation avec ses coéquipiers, Bellingham s’est approché et lui a asséné une gifle à la tête. L’ancien joueur de Brighton s’est immédiatement retourné pour faire face à son adversaire, avant que plusieurs joueurs n’interviennent pour les séparer.

Selon l’article 12 du règlement disciplinaire de la FIFA, « tout joueur qui, sans être en lutte pour le ballon, frappe délibérément un adversaire ou toute autre personne au visage ou à la tête avec la main ou le bras est présumé coupable de comportement violent, sauf si la force employée est négligeable ».

Coupe du monde
France crest
France
FRA
Angleterre crest
Angleterre
ANG

Si cette qualification est confirmée, le joueur de 23 ans manquerait le match pour la troisième place, privant l’Angleterre d’un atout majeur alors qu’elle espère conclure son Mondial par une médaille de bronze et ainsi atténuer la déception de son élimination en demi-finale.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google