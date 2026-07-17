Après son geste controversé envers un joueur argentin, Bellingham risque une suspension pour le match contre la France

Le milieu de terrain anglais Jude Bellingham Il encourt une suspension pour la petite finale face à la France, samedi à Miami, après avoir été impliqué dans un incident controversé lors duquel il a giflé l’Argentin Valentin Barco à l’issue de la demi-finale de la Coupe du monde 2026, remportée par les « Tango » à Atlanta.

Selon la chaîne américaine ESPN, qui a sollicité la Fédération internationale de football (FIFA), le milieu de terrain risque une sanction disciplinaire de la commission de discipline si la gifle est qualifiée de comportement violent au regard des règlements.

L’incident a éclaté lorsque Barco, remplaçant non entré en jeu, a envahi la pelouse pour célébrer l’égalisation d’Enzo Fernández, poings serrés le long de la ligne de but, avant d’être bousculé par le défenseur anglais John Stones.

Après le coup de sifflet final, alors que Barco célébrait l’égalisation avec ses coéquipiers, Bellingham s’est approché et lui a asséné une gifle à la tête. L’ancien joueur de Brighton s’est immédiatement retourné pour faire face à son adversaire, avant que plusieurs joueurs n’interviennent pour les séparer.

Selon l’article 12 du règlement disciplinaire de la FIFA, « tout joueur qui, sans être en lutte pour le ballon, frappe délibérément un adversaire ou toute autre personne au visage ou à la tête avec la main ou le bras est présumé coupable de comportement violent, sauf si la force employée est négligeable ».

Si cette qualification est confirmée, le joueur de 23 ans manquerait le match pour la troisième place, privant l’Angleterre d’un atout majeur alors qu’elle espère conclure son Mondial par une médaille de bronze et ainsi atténuer la déception de son élimination en demi-finale.