Après son exclusion, Palmer fixe une condition pour continuer à soutenir l’Angleterre lors de la Coupe du monde

En dévoilant la liste de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde, l’entraîneur allemand Thomas Tuchel a créé l’une des plus grandes surprises en écartant la star de Chelsea Cole Palmer, qui rejoint ainsi les autres grands absents tels que Phil Foden, Trent Alexander-Arnold et Harry Maguire.

Cette décision a provoqué un vif débat au sein de la sphère football anglaise, surtout concernant la star des Blues, Palmer, qui avait terminé huitième du dernier Ballon d’Or et était resté muet ces derniers temps avant de réagir ce vendredi avec philosophie : « Je vais me détendre cet été, et me reposer pour la première fois depuis trois ou quatre ans, avant de revenir faire ce que j’aime. »

Dans un entretien accordé à la plateforme britannique « i-D », le milieu de terrain a fait preuve de sagesse : « Cette saison n’a pas été ma meilleure, mais c’est la réalité. Je ne vais pas m’attarder sur une décision qui ne peut être changée, et j’espère que les garçons iront le plus loin possible dans le tournoi. »

Ces déclarations interviennent alors que la sélection anglaise a récolté quatre points lors de ses deux premiers matchs, se plaçant ainsi en bonne voie pour se qualifier pour les 32es de finale, en attendant son prochain match contre le Panama. Même si Palmer sera probablement devant son écran de télévision, il n’a pas confirmé de manière catégorique qu’il suivrait la rencontre, se contentant de commenter laconiquement : « Si je n’ai pas d’autres projets, alors oui, je regarderai les matchs. »