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Jordi CruijffImago
Rian Rosendaal

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Après son entretien à l’Ajax, Cruijff n’a plus donné signe de vie. « C’est à ce moment-là que j’ai décidé de chercher ailleurs », a-t-il expliqué

Ajax

Gery Vink a confié au journal De Gelderlander qu’il avait été en pourparlers avec l’Ajax il y a deux mois pour un poste technique, sans que le directeur technique Jordi Cruijff ne lui donne de nouvelles depuis.

Vink a passé sept ans au sein du centre de formation ajacide et a dirigé le Jong Ajax pendant deux saisons. Un retour au club semblait donc imminent.

« On m’a demandé si j’étais ouvert à un retour », révèle Vink deux mois plus tard. « J’ai eu un entretien, mais après cela, Jordi Cruijff ne s’est plus manifesté. J’ai donc continué à chercher ailleurs. »

Il était pressenti pour prendre en charge l’équipe des moins de 19 ans, mais le silence du club a mis fin à cette possibilité. Il a alors étudié d’autres options avec plusieurs clubs professionnels néerlandais.

L’ancien coach du Jong Ajax a dirigé le G.V.V.V. (Deuxième Division) durant les cinq saisons précédentes et vient de s’engager pour cinq ans avec le TEC de Tiel (Troisième Division), où il avait déjà brillé.

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Entre-temps, l’Ajax a nommé Carlos García à la tête du Jong Ajax ; il sera assisté par Toni Astorgano et Urby Emanuelson. 

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