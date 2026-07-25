La tristesse s'est abattue sur le football en Uruguay après le décès du jeune attaquant Mario Bruno Bentancor, l'un des anciens talents du club de Peñarol, à l'âge de 22 ans. Son corps a été retrouvé après un arrêt cardiaque et respiratoire, quelques jours à peine après un incident qui avait suscité la polémique lors d'une période d'essai qu'il avait effectuée en Argentine.

Selon les informations relayées par la chaîne française RMC , Bentancor s'était récemment rendu dans la capitale argentine, Buenos Aires, pour effectuer une période d'essai avec le Deportivo Riestra, un club de première division, dans l'espoir d'obtenir un contrat professionnel. Le club a toutefois décidé de ne pas le recruter.

Les rapports indiquent que le joueur a quitté le club en accusant plusieurs de ses coéquipiers d'avoir volé ses vêtements durant la période d'essai, avant de regagner l'Uruguay sans être parvenu à un accord avec l'équipe argentine.

Bentancor était passé par les catégories de jeunes du club de Peñarol, où il avait été considéré à une époque comme l'un des plus prometteurs talents, avant de poursuivre sa carrière avec le Deportivo Italiano, un club engagé dans l'un des championnats amateurs d'Uruguay.

Le club du Deportivo Italiano a confirmé la nouvelle du décès de son ancien joueur et lui a rendu hommage par un message émouvant publié sur ses comptes officiels : « Tu resteras vivant dans chaque célébration de but, dans chaque étreinte et dans le cœur de tous les membres de ce club. Ton club, le Deportivo Italiano. Repose en paix. »